الثلاثاء 23 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

اقتصاد

أبرز 10 معلومات عن المنطقة الحرة الجديدة للنفط بين مصر والفجيرة

وزير البترول
وزير البترول

تعد الشراكات الاستراتيجية في مجال الطاقة بين الدول من أهم العوامل التي تساهم في تعزيز التنمية الاقتصادية وتحسين البنية التحتية، وفي هذا السياق، يبرز التعاون المصري الإماراتي كمثال بارز على العلاقات الاقتصادية المتنامية، خصوصًا في قطاع البترول والغاز، الذي يعتبر من أبرز مجالات الاستثمار المشترك بين البلدين. 

 

تعاون مصري إماراتي

ويسلط الاتفاق المبدئي بين الحكومة المصرية وإمارة الفجيرة وشركة بروج للاستثمارات والغاز، الضوء على الجوانب الرئيسية لهذه الشراكة وأثرها المحتمل على القطاع النفطي في مصر.

 

وينشر «الدستور» أبرز 10 معلومات عن المنطقة الحرة الجديدة للنفط 

 

1. الاتفاق المبدئي: تم توقيع اتفاق مبدئي بين الحكومة المصرية، إمارة الفجيرة، وشركة بروج لإنشاء منطقة حرة متخصصة في إنتاج وتخزين وتداول النفط ومشتقاته في مصر.

 

2. تعزيز العلاقات: يعتبر الاتفاق خطوة كبيرة نحو تعزيز العلاقات الثنائية بين مصر والإمارات في مجال البترول والغاز، مما يعزز من تنفيذ مشروعات البنية التحتية والخدمية في القطاع.

 

3. الدور الاستراتيجي لإمارة الفجيرة: تحظى إمارة الفجيرة بمكانة مرموقة عالميًا كأحد أكبر ثلاثة مراكز لتخزين وتداول النفط، مما يبرز أهميتها كشريك استراتيجي في هذا الاتفاق.

 

4. الخبرة الإماراتية: تُظهر الشركة الإماراتية رغبة جادة في نقل خبرتها في مجال تخزين وتداول النفط إلى مصر، مما يسهم في تحسين وتطوير القطاع النفطي المصري.

 

5. دعم القطاع النفطي المصري: يهدف الاتفاق إلى إنشاء وتطوير مشروع عملاق يدعم القطاع النفطي بمصر، ويزيد من جاذبية مصر كوجهة للاستثمارات، خصوصًا من الإمارات.

 

6. تقدير العلاقات الثنائية: أعرب رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي عن تقديره لعمق العلاقات المميزة بين مصر والإمارات، مؤكدًا على حرص مصر على تعميق التعاون في مختلف المجالات.

 

7. اجتماعات التنسيق: استقبل المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، مدير الديوان الأميري بإمارة الفجيرة، محمد سعيد الظنحاني، لتبادل الرؤى حول فرص التعاون الممكنة في مجال تجارة وتخزين النفط.

 

8. الجدوى الاقتصادية: يتضمن النقاش تقييم الجدوى الاقتصادية لمشروعات مشتركة تعود بالفائدة على كلا الجانبين، مستفيدين من الإمكانيات النفطية للفجيرة والتحديثات في البنية التحتية لقطاع البترول المصري.

 

9. تقدير الدور المصري: أظهر محمد سعيد الظنحاني تقدير بلاده لمصر وحرصها على التعاون، مشددًا على الروابط الأخوية والمشروعات المفيدة للطرفين كأساس لنجاح التعاون.

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10. تأثير المشروعات على النقل والتخزين: يشمل التعاون الجديد تحديثات وتطورات كبيرة في مجال النقل والتخزين والتداول للمنتجات البترولية في مصر، مما يزيد من كفاءة القطاع وتأثيره الاقتصادي.

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