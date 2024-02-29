خبراء: مصر تمتلك مقومات هائلة فى محطات التحلية المستخدمة بالإنتاج

قال خبراء إن مصر تمتلك الكثير من الإمكانات التى تمكنها من إنتاج الهيدروجين عبر الطاقة الكهربائية والغاز، ومن محطات تحلية المياه.

أكد الدكتور سمير القرعيش، الخبير فى مجال تحول الطاقة والهيدروجين والاستدامة، النائب السابق لرئيس الشركة القابضة للغازات الطبيعية لشئون الهيدروجين، أنه تم تطوير الخطة الاستراتيجية للدولة بشأن الهيدروجين بمشاركة خبراء دوليين والبنك الأوروبى، مشيرًا إلى أن قطاع البترول يلعب دورًا محوريًا فى هذه الاستراتيجية، نظرًا لامتلاكه البنية التحتية اللازمة لنقل الهيدروجين وخبرته الواسعة فى إدارة وتشغيل وصيانة أنظمة الهيدروجين، وقدرته على إنتاج الهيدروجين من الغاز الطبيعى.

وأوضح «القرعيش» أن الهيدروجين يحظى بتركيز عالمى كمصدر للطاقة النظيفة والمتجددة، ويتمتع بإمكانية إحداث تغييرات كبيرة فى مختلف القطاعات، بما فى ذلك الصناعات الثقيلة، وتمتد فوائده لتشمل تقليل الانبعاثات الضارة والغازات الدفيئة، وتعزيز أمن الطاقة، وفتح آفاق جديدة للتصنيع المستدام.

وذكر أن مصر وضعت عددًا من الحوافز لجذب المستثمرين ومواجهة التحديات، بما فى ذلك إعفاءات ضريبية تهدف إلى خفض تكلفة الإنتاج، وتسعى لتشجيع الاستثمار فى هذا القطاع.

وأضاف أن من أبرز التحديات فى إنتاج الهيدروجين هى تكلفة توليد الطاقة المتجددة، مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، ولفت إلى ضرورة تركيز مصر على تطوير صناعة الخلايا الشمسية محليًا، والعمل على خفض تكلفة إنتاج الكهرباء من المصادر المتجددة لتعزيز هذا القطاع.

كما أكد ضرورة تعزيز البنية التحتية الكهربائية؛ لتمكين إنشاء شبكات وخطوط كهرباء قادرة على دعم إنتاج الهيدروجين الأخضر بكميات كبيرة، سواء للاستخدام المحلى أو للتصدير، مشددًا على أهمية تحديد تكلفة كل كيلووات واستكشاف الفرص المتاحة للاستفادة من الهيدروجين محليًا، أو من خلال التصدير.

من جهته، قال المهندس محمد سليم، عضو مجلس إدارة المجلس العربى للطاقة المستدامة، إن مصر تلعب دورًا محوريًا فى مجال إنتاج الهيدروجين الأخضر بالمنطقة عربيًا وإفريقيًا، وذلك بناء على ما تمتلكه من مقومات هائلة فى هذا المجال، أبرزها موقعها الجغرافى الفريد الذى جعلها تمتاز بمزايا فريدة فى مجال إنتاج الطاقات المتجددة والتوسع فى استخداماتها، فى ظل توافر بنية تحتية قادرة على تسهيل مسار دور مصر المحورى فى إنتاج الهيدروجين الأخضر.

وأوضح «سليم»، لـ«الدستور»، أن مصر أحرزت، خلال السنوات الماضية، تقدمًا كبيرًا فى التحول التدريجى إلى الطاقة النظيفة، والتوسع فى مشروعات إنتاج الطاقات المتجددة بالعديد من المشروعات فى مجال طاقة «الشمس والرياح»، ما أسهم بشكل كبير فى تأهيلها ليصبح لها دور محورى فى سوق طاقة الهيدروجين.

وأشار إلى أن الحكومة بذلت جهودًا كبيرة لتأمين مصادر الطاقة عبر خلق مزيج متوازن من الطاقات المتجددة، وفقًا للاستراتيجية الوطنية للطاقة منذ عام ٢٠١٦ باستهداف إنتاج ٤٢٪ طاقات متجددة من إجمالى القدرات المنتجة بالشبكة الكهربائية بحلول عام ٢٠٣٥، وعزز أهمية هذا المزيج إنشاء المجلس الوطنى للهيدروجين الأخضر ومشتقاته فى ٢٠٢٢.

وقال إن هناك عددًا من المقومات التى تمتلكها مصر لإنتاج الهيدروجين الأخضر، منها: توافر الإرادة السياسية لتبنى رؤية وطنية للهيدروجين الأخضر بالمشاركة مع البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية، تستهدف وصول مصر إلى إنتاج ٨٪ من الإنتاج العالمى للهيدروجين الأخضر.

وأوضح أن توافر مصادر الطاقة المتجددة يعد أحد أبرز المقومات لإنتاج الهيدروجين الأخضر، ويعزز هذا الدور ما تمتلكه البلاد من وفرة فى نسب السطوع الشمسى جنوبًا وشرقًا وغربًا، كما تتمتع منطقة غرب خليج السويس وجانبى النيل وسيناء بسرعات رياح عالية، لافتًا إلى أن إنتاج الطاقة المتجددة فى ٢٠٢١ بلغ حوالى ٦٣٧٨٧ ميجاوات، وتمثل حوالى ٢٠٪ من إجمالى الطاقة الكهربائية فى مصر.

فى السياق ذاته، أكد الدكتور علاء عبدالله الصادق، أستاذ التخطيط وإدارة الموارد المائية رئيس المؤسسة العربية للعلماء الشباب، أن مصر أطلقت عدة مبادرات تتعلق بمصادر الطاقة المتجددة، خاصة خلال مؤتمر المناخ فى مدينة شرم الشيخ، من بينها مشروعات إنتاج وتصدير الهيدروجين الأخضر، الذى يمثل عنصر جذب مهمًا للاستثمارات.

وأوضح «الصادق»، لـ«الدستور»، أنه يمكن استخراج الهيدروجين الأخضر من محطات تحلية مياه البحر، وهو أمر أصبح خيارًا استراتيجيًا، بهدف زيادة الاستثمارات فى هذا المجال.

وشدد على أهمية تشجيع البحث العلمى فى مجال تحلية مياه البحر باستخدام التقنيات الحديثة، خاصة بعدما أثبتت التجارب ارتفاع الإنتاجية بحوالى ٢١٪، وانخفاض التكلفة الرأسمالية إلى حوالى ٤٠٪ عند تطبيق هذه التقنيات على المعالجة الأولية لمياه البحر.

من جانبه، قال المهندس حسين فؤاد الغزاوى، رئيس لجنة الطاقة بجمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة، إن فرص الاستثمار فى الهيدروجين الأخضر واعدة ومتزايدة.

وأوضح «الغزاوى»، لـ«الدستور»: «يجرى إنتاجه باستخدام مصادر الطاقة المتجددة التى تتمثل فى الطاقة الشمسية والرياح، ويعتبر واحدًا من أهم أنواع الوقود النظيفة والمستدامة التى يمكن استخدامها فى مجموعة واسعة من التطبيقات».

وفيما يخص فرص الاستثمار بقطاع الهيدروجين الأخضر، يرى أن هناك فرصًا لإنشاء محطات إنتاج الهيدروحين الأخضر باستخدام تقنيات التحلية الكهربائية لتجزئة الماء إلى الهيدروجين والأكسجين، كما يمكن استخدام الهيدروجين المنتج فى مجموعة واسعة من الصناعات، مثل النقل والتخزين والطاقة.

وأشار رئيس لجنة الطاقة بجمعية رجال الأعمال إلى أهمية الاستثمار فى تطوير البنية التحتية اللازمة لدعم صناعة الهيدروجين الأخضر، مثل بناء محطات التزود بالهيدروجين والشبكات الهيدروجينية، إضافة إلى ذلك يمكن الاستثمار فى أعمال البحث لتطوير تقنيات أكثر كفاءة وتكلفة منخفضة لإنتاج واستخدام الهيدروجين الأخضر.

ونوه بأن هناك اهتمامًا من الدولة بزيادة نسبة الطاقة المتجددة والاستدامة، وتوجد فرص كبيرة للاستثمار فى صناعة الهيدروجين الأخضر فى مصر، لافتًا إلى أنه يتوقع إتاحة فرص استثمار جديدة وتحسن التقنيات. وأكد المهندس حسين الغزاوى أن القطاع الخاص يلعب دورًا مهمًا فى دعم الاستثمار فى قطاع الهيدروجين الأخضر، ويجرى تشجيع الشركات الخاصة على المشاركة فى هذا القطاع، من خلال العديد من الإجراءات والمبادرات التى تهدف إلى تعزيز الاستثمار وتطوير الصناعة.