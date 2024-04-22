الإمارات وعمان تبحثان توترات المنطقة وسبل تعزيز العلاقات

بحث رئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، الإثنين، مع سلطان عمان السلطان هيثم بن طارق سلطان، خلال زيارته الحالية للإمارات العلاقات الثنائية ومختلف جوانب التعاون والعمل المشترك بين البلدين.

وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية (وام) أن الجانبين بحثا خلال اللقاء عدد من القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك وفي مقدمتها التطورات التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط والعمل على احتواء التوترات فيها ومنع تصاعدها لما ينطوي عليه ذلك من تهديد خطير لأمنها واستقرارها، بجانب أهمية ضبط النفس وتغليب الحكمة لتجنيب المنطقة أزمات جديدة تؤثر في الجميع وتعيق جهود التعاون والتنمية لمصلحة شعوبها.

كما تطرق اللقاء إلى العمل الخليجي المشترك في ظل التحديات التي تشهدها المنطقة وأهمية تعزيزه بما يحقق المصالح المتبادلة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وشعوبها ويساهم في تعزيز أمن المنطقة واستقرارها.

وشهد الشيخ محمد بن زايد آل نهيان والسلطان هيثم بن طارق إعلان عدد من مذكرات التفاهم والاتفاقيات شملت مجالات الاستثمار والطاقة المتجددة والاستدامة، إضافة إلى السكك الحديدية والتكنولوجيا والتعليم؛ بهدف تعزيز التعاون والانتقال به إلى آفاق أرحب بما يحقق مزيدًا من الخير والازدهار لعلاقات البلدين حاضرا ومستقبلا.