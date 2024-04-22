الإعلام الغانى يبرز تعادل دريمز مع الزمالك فى كأس الكونفيدرالية

أبرزت وسائل الإعلام الغانية تعادل فريق دريمز مع الزمالك في مباراة ذهاب الدور نصف النهائي لكأس الكونفيدرالية الإفريقية.

كان الزمالك قد سقط في فخ التعادل السلبي أمام ضيفه دريمز الغاني في المباراة التي جمعتهما أمس، على استاد القاهرة الدولي.

عنون موقع غانا سوكر نت الأوسع انتشارا في غانا:"دريمز يوقف الزمالك في القاهرة في عرض حماسي بكأس الكونفيدرالية".

وقال الموقع في تقريره إن فريق دريمز قدم أداء حماسيا عندما تعادل مع الزمالك يوم الأحد، لافتًا إلى أن"لاعبي دريمز أظهروا شجاعة هائلة، ووضعوا أجسادهم على المحك لإحباط عملاق الكرة المصرية، وغادروا استاد القاهرة بنتيجة يمكنهم أن يفخروا بها".

وأضاف التقرير أنه ورغم مواجهة الأجواء التي صنعتها جماهير الزمالك، إلا أن أبناء المدرب عبد الكريم زيتو ظلوا صامدين.

وقال موقع مودرن غانا إن فريق دريمز تمكن من تحقيق التعادل مع العملاق المصري في مباراة الذهاب التي جمعتهما على استاد القاهرة.

وأشار التقرير إلى أن الفريق الغاني حافظ على أعصابه، على الرغم من الضغط المبكر من جانب لاعبي الزمالك.

أوضح التقرير أن الفريق المصري كان له اليد العليا من حيث الاستحواذ، وكذلك خلق الفرص، لكنه لم يتمكن من تسديد سوى تسديدتين على المرمى في الشوط الأول، مضيفًا أن سيطرة الزمالك تزايدت في الشوط الثاني من المباراة، إلا أنه لم يسدد سوى أربع تسديدات على المرمى.

ومن المقرر أن يخوض الزمالك، مواجهة الإياب أمام مضيفه دريمز، يوم الأحد المقبل، في المباراة التي ستجمعهما على ملعب (بابا يارا) بكوماسي.

ويحتاج الزمالك لتحقيق الفوز أو التعادل الإيجابي 1-1 أو أكثر من أجل ضمان التأهل للدور النهائي لكأس الكونفيدرالية.

وسيلتقي الفائز من مجموع مباراتي الزمالك ودريمز في الدور النهائي، مع الفائز من مجموع مباراتي نهضة بركان المغربي واتحاد العاصمة الجزائري.