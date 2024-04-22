الإثنين 22 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

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مد فترة قبول طلبات التسجيل بالدراسات العليا بكلية الدراسات العليا والبحوث البيئية بجامعة سوهاج

جامعة سوهاج
جامعة سوهاج

وافق مجلس الدراسات العليا والبحوث بجامعة سوهاج في اجتماعه الدوري اليوم برئاسة الدكتور حسان النعماني رئيس الجامعة على مد فترة قبول طلبات المتقدمين للتسجيل بالدراسات العليا بكلية الدراسات العليا والبحوث حتى نهاية شهر إبريل الجاري ٢٠٢٤.

وأكد النعماني علي سعي الجامعة، بشكل دائم، إلى إتاحة المزيد من المجالات والتخصصات الجديدة والمميزة، التي تخدم قضايا المجتمع والبيئة، حيث إن مجال الدراسة بالكلية سيسهم بشكل قوي في دراسة المشكلات البيئية وإيجاد حلول لها، وتعظيم الاستفادة من الموارد الطبيعية وتنميتها.

وأضاف الدكتور حمدي حسانين عميد الكلية انه نظرًا للإقبال المتزايد على التقديم بالدراسات العليا بالكلية تم مد فترة التقدم حتى نهاية الشهر، مُضيفًا أن الكلية تمنح درجة دكتوراة الفلسفة في العلوم البيئية، درجة الماجستير في العلوم البيئية، دبلوم الدراسات العليا التخصصية.

وقال الدكتور حمدي الشريف وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا ان الكلية ستختص بدراسة المشكلات البيئية التي تواجه إقليم جنوب الصعيد وإيجاد الحلول المبتكرة لها، ومساعدة المؤسسات والمصانع في قياس البصمة الكربونية وإصدار شهادات الكربون.

كما أكد الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج على أن المستشفيات الجامعية على أتم الاستعداد وجاهزة لاستقبال مصابين غزة، موجهًا الشكر لفخامة الرئيس السيسي علي إتاحة الفرصة بفتح المستشفيات المصرية لاستقبال الجرحى والمصابين من قطاع غزة، موضحًا انه تمت التجهيزات على أعلي مستوى من الطواقم الطبية وغرف الإقامة في المستشفيات سواء في الأقسام الداخلية أو الرعايات والحضانات ووحدات الغسيل الكلوي وغيرها من التخصصات المطلوبة.

جاء ذلك خلال تفقد رئيس الجامعة اليوم للأقسام والأجنحة الخاصة باستقبال ٥٠ مصابا فلسطيني، لتلقي العلاج والرعاية الصحية اللازمة لهم، يرافقه الدكتور مجدي القاضي عميد كلية الطب اليشري، والدكتور احمد فنحي النحاس مدير عام المستشفيات الجامعية، واللواء طارق حافظ مدير الأمن الإداري بالجامعة.

وخلال الجولة التفقدية الموسعة تأكد رئيس الجامعة بنفسه من صلاحية جميع المرافق والأجهزة الطبية والغير طبية وجاهزيتها لاستقبال المصابين، مشددًا على تقديم أعلي درجات الرعاية الصحية لهم، وتهيئة البيئة المكانية والنفسية للمصابين وذويهم منذ اللحظات الأولي لوصولهم، مشيدًا بالجهود التي تبذلها الدولة المصرية لمساعدة الأشقاء الفلسطينيين ظل القيادة الرشيدة للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

وحرص النعماني، خلال الزيارة، على التواصل مع الطاقم الطبي الذي سيكون في استقبال المصابين في المستشفى ومتابعة الإجراءات الطبية والعمليات الجراحية التي ستجرى للمصابين وذويهم. وجه جميع الفرق الطبية ببذل قصارى جهدهم لخدمة الإخوة الفلسطينيين في بلدهم الثاني مصر.

ومن جهته، كشف الدكتور مجدي القاضي عن خطة الاستقبال والعلاج التي وضعتها الجامعة للمصابين. تشمل الخطة استقبال المرضى في غرفة الفرز العمومية حيث ستجرى الفحوصات الأولية والتحاليل المخبرية، والإشاعات العادية والمقطعية والرنين للحالات التي تستدعي ذلك. بعد ذلك، سيتم نقل المرضى وذويهم إلى الجناح الاقتصادي في المستشفى القديم. وأوضح أنه يجب تقديم كافة الخدمات العلاجية سواء في الجراحات التخصصية، والكسور والحروق، والحالات الطبية الحرجة.

وأضاف الدكتور أحمد فتحي النحاس أن الجولة شملت تفقد غرف الاستقبال وتجهيزاتها السريرية، وكذلك غرف الإقامة للمرضى وذويهم في الجناح الاقتصادي. مناشدًا جميع العاملين في المستشفيات الجامعية بالوقوف يدًا واحدة والعمل كفريق واحد من أجل خدمة إخوتهم في غزة للتخفيف من المعاناة الإنسانية والجسدية التي يتعرضون لها منذ أكثر من ٦ أشهر متواصلة.

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