الإثنين 22 أبريل 2024
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محافظات

تكريم الطلاب والمشرفين الفائزين في مسابقة مكافحة الهجرة غير الشرعية بالغربية

محافظ الغربية
محافظ الغربية

كرم ناصر حسن وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، بتكريم الطلاب والمشرفين الفائزين في المسابقة الفنية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والإتجار بالبشر للعام الدراسي 2023 / 2024، وذلك بحضور خالد حمدان، وكيل المديرية.

جاء ذلك تنفيذا لتوجيهات الأستاذ الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والأستاذ الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية.

وقدم "حسن" شهادات التقدير للطالبات سلمى محمد ماجد الحلو، الصف الثاني الثانوي، مدرسة السادات الثانوية بنات بسمنود، بسملة حاتم أبو غصيبة، الصف الثاني الثانوي، مدرسة السادات الثانوية بنات بسمنود، وجنى محمد السعيد الهواري، الصف الثالث الإعدادي، مدرسة الشهيد عمر الديك الإعدادية بنات بسمنود، كما تم تقديم شهادات التقدير لكل من د. سحر حسني السقا، مسئول إدارة التربية البيئية والسكانية والصحية بالمديرية والمشرف العام على المسابقة، السادة المشرفين على المسابقة بإدارة سمنود التعليمية.

كما قدم وكيل الوزارة الشكر والتقدير للأستاذ خالد حمدان، وكيل المديرية، ولجميع الطالبات والمشرفين الفائزين بالمركز الأول الجمهوري في الفنية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والإتجار بالبشر للعام الدراسي 2023 / 2024، متمنيًا لهم دوام التقدم والنجاح.

المسابقة الفنية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية محافظ الغربية الصف الثاني الثانوي شهادات التقدير للطالبات الصف الثالث الاعدادي

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