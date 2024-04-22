الفريق أسامة عسكر يشهد المرحلة الرئيسية لمشروع مراكز القيادة بالجيش الثانى

شهد الفريق أسامة عسكر، رئيس أركان حرب القوات المسلحة، المرحلة الرئيسية لمشروع مراكز القيادة الخارجى الذى ينفذه أحد تشكيلات الجيش الثانى الميدانى على مدار عدة أيام، فى إطار خطة التدريب القتالى لتشكيلات ووحدات القوات المسلحة.



وألقى اللواء أح محمد ربيع، قائد الجيش الثانى الميدانى، كلمة أشار خلالها إلى الدعم المستمر الذى توليه القيادة العامة للقوات المسلحة لكل التشكيلات والوحدات، بما يمكنها من تحقيق التميز فى تنفيذ المهام، مؤكدًا حرص رجال الجيش الثانى الميدانى على الوفاء بالمسئوليات والمهام المكلفين بها تحت مختلف الظروف، من خلال الحفاظ على أعلى درجات الاستعداد والجاهزية القتالية.



بدأت المرحلة بعرض الفكرة التعبوية والقرارات المتخذة وإجراءات تنظيم التعاون والتنسيق بين جميع الوحدات باستخدام أحدث النظم ووسائل القيادة والسيطرة خلال المراحل المختلفة للمشروع.

أسلوب تنفيذ المهام



وناقش الفريق أسامة عسكر، القادة والضباط المشاركين فى أسلوب تنفيذ المهام المخططة وكيفية التعامل الأمثل مع المواقف المتغيرة خلال تنفيذ المهام، مشيدًا بالجهد المبذول والمستوى المتميز الذى ظهر عليه كل العناصر المشاركة وفقًا لتخصصاتهم المختلفة.



وفى ختام المرحلة، نقل رئيس أركان حرب القوات المسلحة تحيات وتقدير الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى لرجال الجيش الثانى الميدانى، مؤكدًا حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على الاهتمام بتطوير الفرد المقاتل وتعظيم إمكانياته، بما يتوافق مع طبيعة المهام المكلف بها، فضلًا عن الارتقاء بوسائل التدريب والتأهيل لوحدات وتشكيلات القوات المسلحة، بما يسهم فى تطوير الأداء ومواكبة التطورات المتلاحقة بمختلف المجالات العسكرية خلال تنفيذ المهام المكلفة بها، لحماية الوطن وصون مقدراته، وحضر المرحلة عدد من قادة القوات المسلحة.