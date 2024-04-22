أسرار فيروس الهربس.. من العدوى إلى العلاج

مع التقلبات الجوية التي تشهدها مصر مؤخرًا تتنشر الفيروسات مما يؤدي إلى ظهور أمراض وأوبئة تصيب الكبار والأطفال ومنها فيروس الهربس، و"الهربس" هو عائلة من الفيروسات التي تسبب العدوى في الإنسان. ويوجد نوعان رئيسيان من فيروس الهربس.

فيروس الهربس البسيط (HSV-1): يسبب عادة القرح الباردة على الشفاه والفم، ولكنه أيضًا قد يسبب التهابات في العينين والجلد.

فيروس الهربس البسيط النوع 2 (HSV-2): يسبب القرح التناسلية، وهو أكثر شيوعًا في منطقة الحوض وقد ينتشر عن طريق الاتصال الجنسي.

ويمكن لفيروس الهربس أن يكون معديًا وينتقل عن طريق الاتصال المباشر مع الجلد المصاب أو السوائل الجسدية الملوثة، مثل اللعاب أو الإفرازات التناسلية.

هل فيروس الهربس معدي؟

نعم، فيروس الهربس معدي ويمكن انتقاله من شخص إلى آخر عن طريق الاتصال المباشر مع الجلد المصاب أو السوائل الجسدية الملوثة بالفيروس. يمكن أن ينتقل فيروس الهربس البسيط (HSV-1) من خلال مشاركة الأدوات الشخصية مثل فرشاة الأسنان أو الأواني الملوثة، بينما ينتقل فيروس الهربس البسيط النوع 2 (HSV-2) عادةً عن طريق الاتصال الجنسي.

إذا كان شخص مصاب بفيروس الهربس لديه قرح نشطة أو حتى بدون أعراض ولكن الفيروس حاضر في الجلد أو السوائل الجسدية، فإنه يمكنه نقل العدوى إلى شخص آخر خلال الاتصال الجلدي المباشر.

وللحد من انتقال العدوى، يُنصح بتجنب مشاركة الأدوات الشخصية مثل فرشاة الأسنان أو الأواني، واستخدام وسائل الوقاية خلال الجنس الآمن مثل استخدام الواقي الذكري. كما يُنصح بالابتعاد عن الاتصال الجلدي مع الأشخاص المصابين خلال فترات نشاط العدوى.

أعراض الإصابة بفيروس الهربس قد تتفاوت باختلاف الفيروس ومنطقة الإصابة، وتشمل عادة ما يلي:

- صداع شديد.

- ارتفاع درجة الحرارة.

- اعتلال وتعب في مختلف أنحاء الجسد.

- الحكة.

- القشرة.

- الحساسية وظهور الطفح الجلدي عبارة عن «حبوب».