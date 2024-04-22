الإثنين 22 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الصحة

3 وصفات لذيذة لعصير الشوفان.. لفطار صحي وسريع

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية

 يعد دمج الشوفان في عصير الصباح طريقة ممتازة لزيادة تناول الألياف،  تعتبر عصائر الشوفان مثالية لفقدان الوزن وتأتي بنكهات مختلفة، بما في ذلك الفراولة والتفاح والموز، من خلال إضافة الحبوب الكاملة إلى وجبة الإفطار الصالحة للشرب، للحصول على خيار إفطار مريح ولذيذ، قم بإعداد إحدى وصفات عصير الشوفان اللذيذة مع فاكهتك المفضلة. 

وصفة صحية.. طريقة تحضير مشروب الشوفان بالفواكه خلال دقائق فى رمضان

 

وصفات عصير الشوفان الصحية واللذيذة

1. عصير التفاح والشوفان

مكونات:

2 ثمرة تفاح كبيرة مقشرة ومفرومة خشنًا

4 أكواب حليب

½ شوفان مطحون

½ روح الفانيليا

2 ملعقة كبيرة عسل

مكعبات ثلج حسب الرغبة

طريقة:

1. قومي بخلط الحليب والشوفان في وعاء الخلاط.

2. أضيفي التفاح وجوهر الفانيليا والعسل والقليل من مكعبات الثلج وامزجي حتى يصبح المزيج ناعمًا.

3. يسكب في أكواب فردية ويقدم باردًا.

2. عصير الموز والشوفان

مكونات:

1 كوب موز مبرد ومقطع خشنًا

نصف كوب من الشوفان المطحون سريع الطبخ

1 كوب خثارة طازجة مبردة (ضاحي)

2 ملعقة كبيرة عسل

2 ملعقة كبيرة بذور الكتان (السي)

نصف كوب مكعبات ثلج

طريقة:

1. قم بخلط الخثارة والعسل والموز والشوفان وبذور الكتان ومكعبات الثلج وامزجها في العصارة حتى يصبح الخليط ناعمًا ورغويًا.

2. اسكبي كميات متساوية من العصير في كوبين فرديين.

3. يقدم على الفور.

3-شوفان بالقرفة 

مكونات:

½ كوب شوفان

2 كوب ماء بارد مثلج

1 موزة كبيرة

2 ملعقة كبيرة مسحوق القرفة

½ ملعقة صغيرة خلاصة الفانيليا

½ ملعقة كبيرة مسحوق الكاكاو

½ كوب زبدة الفول السوداني

1 ملعقة كبيرة سكر

طريقة:

1. لتحضير العصير النباتي علينا أن نبدأ الوصفة التي أقوم بتحضيرها بسرعة بالحليب والشوفان.

2. ابدأ بطحن الشوفان الجاف إلى مسحوق في مطحنة الخلاط. أضف الآن الماء البارد إليه وامزجه.

3. أخرجيه وصفيه، ويصبح حليب الشوفان جاهزًا.

4. في وعاء الخلاط الكهربائي، أضيفي الموز، مسحوق القرفة، الفانيليا، مسحوق الكاكاو، زبدة الفول السوداني وحليب الشوفان المبرد.

5. امزجهما معًا حتى يصبح الموز ناعمًا تمامًا. قم بإزالته وتقديمه في كوب طويل القامة.

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وصفة صحية.. طريقة تحضير مشروب الشوفان بالفواكه خلال دقائق فى رمضان

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