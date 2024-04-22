الإثنين 22 أبريل 2024
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تحقيقات ومتابعات

اليوم.. "المشاط" تزور أسوان لتفقد عدد من المشروعات التنموية

رانيا المشاط
رانيا المشاط

تزور اليوم، الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، محافظة أسوان، لتفقد عدد من المشروعات التنموية المنفذة في إطار جهود التعاون الإنمائي مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، ومن المقرر أن يُشارك في الزيارة مسئولو عدد من الجهات الوطنية والدولية من بينها محافظة أسوان، والاتحاد الأوروبي، ووكالات الأمم المتحدة، وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، ووزارة التضامن الاجتماعي وغيرهم.

يأتي ذلك في إطار الجهود التي تقوم بها الوزارة لمتابعة تنفيذ البرامج ومشروعات التعاون الإنمائي التي يتم تنفيذها بين شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، والجهات الوطنية المعنية، بما يعظم فعالية تلك البرامج والمشروعات ويحقق الأثر الإنمائي، ويدعم تنفيذ رؤية التنمية الوطنية وأهداف التنمية المستدامة.

وكانت وزيرة التعاون الدولي قد زارت محافظة أسوان خلال مارس 2023، في إطار فعاليات أسبوع الشراكة بين مصر والأمم المتحدة، قبيل إطلاق الإطار الاستراتيجي للتعاون من أجل التنمية المستدامة 2023- 2027، حيث تفقدت عددًا من مشروعات الأمن الغذائي، والتنمية الزراعية، ودعم الاستراتيجية القومية للسكان.

المشاط تبحث دفع التعاون الثنائى مع المملكة المتحدة وهولندا

وكانت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، قد شاركت ومحافظ مصر لدى مجموعة البنك الدولي، في مائدة مستديرة حول «إصلاح النظام المالي العالمي»، نظمتها مؤسسة روكفلر غير الهادفة للربح، وصندوق النقد الدولي، بمشاركة عدد من الوزراء وممثلي مؤسسات التمويل الدولية، حيث ناقشت المائدة المستديرة الحاجة إلى هيكل مالي عالمي أقوى وقادر على الاستجابة لتحديات التنمية، لاسيما في ظل الآثار السلبية للتغيرات المناخية، وترأس الجلسة، السيدة ميا موتلي، رئيسة وزراء بربادوس، وتاتيانا روزيتو، نائبة وزير المالية البرازيلي، وأمينة محمد، وكيل الأمين العام للأمم المتحدة.

وفي كلمتها، أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، أهمية الحاجة إلى هيكل مالي عالمي قوي، في ظل ما يمر به العالم من تحديات بداية من جائحة كورونا، ثم الحرب في أوروبا، وتعرض البلدان لاسيما النامية والناشئة لأزمات متتالية على مستوى سلاسل الإمداد والأوضاع الاقتصادية، وهو ما ساهم في تأثر هياكلها المالية.

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المشاط تبحث دفع التعاون الثنائى مع المملكة المتحدة وهولندا

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