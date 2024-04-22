الإثنين 22 أبريل 2024
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سياسي

طلب إحاطة لوزير التعليم بشأن حل أزمة عدم تعيين "معلمى الحصة"

النائبة ايفلين متى
النائبة ايفلين متى

تقدمت النائبة إيفلين متى، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، بطلب إحاطة للدكتور رضا حجازى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى بشأن حل أزمة عدم تعيين معلمي الحصة.

وأشارت "متى"، فى بيان، إلى أن معلمي الحصة يعانون من ظلم شديد، خاصة وأن هناك عددًا منهم يعملون منذ ٤ سنوات كمتطوعين وبدون أجر؛ بهدف سد العجز في عدد المدرسين بالمدارس، لافتة إلى أنه للأسف يتم تعيين مدرسين لم يخدموا البلد وليسوا على رأس العمل ولم يعانوا في عملهم منذ ٤ سنوات مثل معلمي الحصة.

وطالبت عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، بضرورة قيام وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى بحل أزمة معلمي الحصة، خاصة وأنهم لديهم أسر يقومون بالإنفاق عليها، في ظل حصولهم على أجر موسمى خلال أشهر الدراسة فقط وهى شهر فى الترم الأول وشهر في الترم الثاني.

وأوضحت أنه ليس من المعقول أن يحصل معلمو الحصة على راتب لمدة شهرين فقط خلال العام الدراسي كله، مطالبة وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى بضرورة النظر لمعلمي الحصة بعين الرحمة والرأفة وتعيينهم أسوة بالمعلمين السابقين، خاصة وأن هناك عددًا من معلمي الحصة حاصلون على ماجستير ودكتوراه وليس لديهم الفرصة لكى يتقدموا فى مسابقة الـ٣٠ ألف معلم وغيرها من المسابقات.

تناقش الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الإثنين، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، استعراض البيان المالي لمشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي الجديد، وذلك بمقر مجلس النواب بشارع القصر العيني.

إلقاء البيان المالي لمشروع الموازنة العامة

ومن المقرر أن يلقي وزير المالية، الدكتور محمد معيط، أمام الجلسة العامة لمجلس النواب، البيان المالي مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2024/ 2025.

كما تشهد الجلسة، عرض من بيان وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية د. هالة السعيد، عن مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لعام 2024/ 2025.

الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم وزير التعليم إيفلين متى مجلس النواب الموازنة العامة للدولة

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