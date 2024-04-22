عاجل.. حزب الله يعلن إسقاط مسيرة إسرائيلية جنوب لبنان

أعلن حزب الله اللبناني، أمس الأحد، إسقاط مسيّرة في جنوبي لبنان.

ووفقا لـ"الوكالة الوطنية للاعلام"، أصدرت "المقاومة الإسلامية" في لبنان، بيانا جاء فيه إنه:‏ "دعما لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادًا لمقاومته الباسلة ‌‌‌‏والشريفة، أسقط مجاهدو ‏‏المقاومة الإسلامية عند الساعة 10:50 من مساء أمس الأحد، ائرة مسيرة معادية ‏‏في أجواء منطقة العيشية في جنوب لبنان".‏

وفي بيان تفصيلي آخر قال حزب الله إنه: “دعمًا لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادًا لمقاومته الباسلة ‌‌‌‏والشريفة، واستكمالًا ‏لبيانها السابق تؤكّد المقاومة الإسلامية أن الطائرة المسيرة المعادية ‏التي أسقطها مجاهدوها في ‏أجواء منطقة العيشية في جنوب لبنان هي من نوع ”هيرمز 450".