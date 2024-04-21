أنور خليل: "مليحة" إبداع حقيقى وأتمنى المشاركة فى أعمال مصرية

قال الفنان الأردني الكبير أنور خليل، إنه من أصل فلسطيني، مؤكدًا أنه لم يجد أي صعوبة في المشاركة في عمل يقدم تفاصيل القضية الفلسطينية مثل مسلسل "مليحة".

وأضاف خليل في مداخلة لبرنامج "الحياة اليوم" المُذاع على قناة "الحياة": "جدي عاش الهجرة في 48 وأنا أعرف غزة جيدًا وصورت فيها مسلسلًا وعروضًا مسرحية، لذلك نحن أبناء القضية".

وأشار إلى أن مسلسل مليحة قدم إبداعًا حقيقيًا، متابعًا: "ما نشاهده على شاشات التليفزيون يوميًا بخصوص الوضع في غزة أمر لم يحدث في التاريخ أن تعرض شعب إلى هذا الاضطهاد".

وأكد أن مسلسل مليحة ضم كوكبة من النجوم التي استطاعت تقديم العمل بهذا الشكل، مشيرًا إلى أن المسلسل وصّل مجموعة من الرسائل المهمة للمشاهد.

وتابع: "أتمنى المشاركة في أعمال مصرية في الفترة المقبلة والمستقبل يكون أفضل".