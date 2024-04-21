الأحد 21 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

وضاع حلم المونديال.. منتخب “الصالات” يُكمل مسلسل فضائح "جبلاية علام"

علام يصافح لاعبي
علام يصافح لاعبي الصالات - أرشيفية

أكمل منتخب مصر لكرة الصالات مسلسل فضائح اتحاد الكرة المتتالية فى عهد المجلس الحالى برئاسة جمال علام، بعد خسارته المفاجئة فى بطولة افريقيا لكرة الصالات التى أقيمت فى المغرب وتختتم فعالياتها اليوم بعد الخسارة أمام ليبيا فى الفرصة الأخيرة للتأهل للمونديال.

وخسر منتخب كرة الصالات بقيادة جهاد عرفة في التأهل لكأس العالم بعد الخسارة من ليبيا بضربات الترجيح في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع، ومن قبلها الخسارة فى نصف النهائى أمام أنجولا .

وتأهل منتخب ليبيا لكرة القدم داخل الصالات إلى نهائيات كأس العالم القادمة في أوزبكستان بعد حصوله على المركز الثالث في بطولة أمم أفريقيا 2024 بالمغرب بتغلبه في المباراة الترتيبية على منتخب مصر بركلات الترجيح 3-1.

وتعتبر خسارة فراعنة الصالات بهذه الطريقة مفاجأة بكل المقاييس بل هى فضيحة؛ لأن كرة الصالات المصرية سبق وأن شاركت في أمم إفريقيا من قبل فى 6 نسخ وهى عدد البطولات التى أقيمت على مدار السنوات الماضية.

وحصد منتخب مصر لكرة الصالات من بين هذه النسخ السته لقب البطولة 3 مرات والوصيف 3 مرات، ما يعنى أنه كان طرف أساسى فى جميع النسخ ويحجز مقعده فى المونديال بشكل دورى.

لكن الفراعنة في النسخة الحالية  خسروا من أنجولا وليبيا ووتراجعوا للمركز الرابع ليضيع حلم المونديال لأول مرة فى تاريخ اللعبة على مستوى افريقيا.

المثير فى الأمر أن أحد أسباب انهيار هذه اللعب داخل اتحاد الكرة هو قرر المجلس الحالى، بتوجيه الشكر لنادر رشاد المدير الفنى السابق، وتعيين جهاد عرفة رغم ان مسيرة منتخب الصالات كان جيدة فى عهد رشاد.

ويرأس البعثة محمد أبو الوفا عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة المشرف على كرة الصالات، والذى أكد أن المنتخب قادر على الصعود إلى بطولة كأس العالم المقبلة، خاصة أن اللاعبين لديهم رغبة قوية فى إعادة المنتخب إلى منصات التتويج، والفوز فى مباراة الغد.

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