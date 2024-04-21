استجابة للمواطنين.. حملات إزالة للإشغالات والتعديات بشوارع الوراق وإمبابة

شنت محافظة الجيزة، حملات مكثفة لرفع الإشغالات والتعديات بعدد من شوارع منطقتي الوراق وإمبابة، وذلك استجابة لشكاوي عدد من المواطنين، وجاءت حملات الإزالة بشوارع الغاز وكورنيش النيل بالوراق والعروبة والقومية والنصر والجمعية بحي إمبابة، وقد أسفرت الحملات عن رفع 350 حالة اشغال والتي ساعدت في تحقيق الإنضباط بالشارع، وذلك في إطار تكليفات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة.

حملات إزالة بمنطقتي الوراق وإمبابة

وأشاد العديد من المواطنين بحملات إزالة المحافظة للمخالفات والتعديات الموجودة في الشوارع، ويقول طه عمرو، أحد سكان منطقة الوراق التابعة لمحافظة الجيزة، إن هناك العديد من أصحاب المحال يستغلون المساحات أمام محلهم ويقومون بافتراش بضائعهم فيها ومنها يتزاحم المواطنين عليها خاصة وأن كان المحل في شارع عمومي وليس داخلي، وهو ما يزيد من الأزمة من تزاحم المواطنين وتكدس المرور.

ومن جانبه أشاد محمد علي، أحد سكان منطقة إمبابة بدور محافظة الجيزة، مؤكدا على أن هناك اهتمام كبير بالمواطنين والسماع لشكواهم مهما تكررت، خاصة وأن تلك الحملة جاءت بعد شكاوى بعض السكان من وجود تعديات وإشغالات على الطريق العام.

محافظة الجيزة

أكد عبد العزيز ماهر، أحد سكان منطقة إمبابة التابعة لمحافظة الجيزة، أن تلك الحملة ليست الوحيدة التي شنتها المحافظة فخلال الأيام القليلة الماضية، شنت محافظة الجيزة حملة موسعة بشوارع منطقة بشتيل وشارع المطار لإزالة بعض التعديات والإشغالات.

تابع إن هناك بعض أصحاب المحال استغلوا تشغيل مترو الأنفاق الجديد بإمبابة والوراق وقاموا بافتراش المناطق المحيطة به والتي يتردد عليها العديد من المواطنين بشكل يومي وهو ما يشكل أزمة كبير سواء في زحام المواطنين أو كان تكدس مروري حاد، مشيدا بدور محافظة الجيزة بالاستجابة السريعة لشكاوي المواطنين.

حملات إزالة

حملات إزالة

حملات إزالة

حملات إزالة