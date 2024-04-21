الأحد 21 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

منى عبد الغنى: فخورة بمسلسل الحشاشين

منى عبد الغني
منى عبد الغني

أشادت الإعلاميتان منى عبد الغني وإيمان عز الدين، خلال تقديمهما برنامج "الستات ما يعرفوش يكدبوا"، المذاع على قناة "cbc"، بمسلسلات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، خلال موسم رمضان 2024.

وأكدت أنها شاهدت مسلسل الحشاشين، معبرة عن فخرها بأن هذا المسلسل مصري ويعرض على قنوات الشركة المتحدة، موجهة التحية للفنان كريم عبد العزيز، والمخرج بيتر ميمي، وكل النجوم المشاركين، الذين قدموا مجهودا كبيرا، مشددة على أن المسلسل عمل مشرف.

وأوضحت: "العام الماضي قولنا إن الشركة المتحدة قدمت لنا جيلا جديدا من الشباب، لكن هذا العام نقول إنها قدمت جيلا جديدا من الشباب ومثله من الأطفال، مشروع ممثل ناجح؛ إذ قدمت مجموعة من الأطفال أبهرونا في الأداء وإجادة الدور".

منى عبد الغني الشركة المتحدة رمضان 2024 الستات ما يعرفوش يكدبوا قناة cbc مسلسل الحشاشين

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