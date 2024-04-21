منى عبد الغنى: فخورة بمسلسل الحشاشين

أشادت الإعلاميتان منى عبد الغني وإيمان عز الدين، خلال تقديمهما برنامج "الستات ما يعرفوش يكدبوا"، المذاع على قناة "cbc"، بمسلسلات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، خلال موسم رمضان 2024.

وأكدت أنها شاهدت مسلسل الحشاشين، معبرة عن فخرها بأن هذا المسلسل مصري ويعرض على قنوات الشركة المتحدة، موجهة التحية للفنان كريم عبد العزيز، والمخرج بيتر ميمي، وكل النجوم المشاركين، الذين قدموا مجهودا كبيرا، مشددة على أن المسلسل عمل مشرف.

وأوضحت: "العام الماضي قولنا إن الشركة المتحدة قدمت لنا جيلا جديدا من الشباب، لكن هذا العام نقول إنها قدمت جيلا جديدا من الشباب ومثله من الأطفال، مشروع ممثل ناجح؛ إذ قدمت مجموعة من الأطفال أبهرونا في الأداء وإجادة الدور".