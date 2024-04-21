الأحد 21 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

القدر كان رحيمًا بهم.. إصابة 16 عاملًا على طريق أبوحماد الزقازيق

اسعاف
اسعاف

أنقذ القدر 16 مواطنًا من الموت المحقق مساء اليوم في محافظة الشرقية، عقب انقلاب أتوبيس كانوا يستقلونه في إحدى الأراضي الزراعية، بطريق أبوحماد الزقازيق، مما أدى لإصابتهم إصابات مختلفة.

هرعت القيادات الأمنية وسيارات الإسعاف لمكان الحادث، وقامت بنقل المصابين إلى مستشفى أبوحماد المركزي، لتلقي الإسعافات اللازمة، فيما قام رجال الأمن بإجراء معاينات للحادث، وتحرير محضر بالواقعة وإخطار النيابة العامة التي تولت التحقيق، عقب ذلك تمت إزالة آثار الحادث.

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وكشفت التحريات الأولية بناء على التقرير الصادر من مستشفى أبوحماد المركزي عن أن قائمة المصابين ضمت كلًا من:  إياد رأفت، إبراهيم محمد، و"سلامة جمعة، عبدالرحمن ياسر، محمد أنور،  وأحمد محمد، رضا محمد، ياسين مصطفى، إسماعيل محمد، عادل عبدالمنعم، رضا فتحي، فرج عبدالمنعم، أحمد عبدالكريم، لطفي محمد، محمود فهمي، ومحمد أحمد عمال ومقيمين بمركز الزقازيق.

محافظة الشرقي طريق أبوحماد الزقازيق سيارات الإسعاف مستشفى أبوحماد المركزى النيابة العامة

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