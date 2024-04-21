رمضان عبدالمعز: من علَّق تميمة فقد أشرك

تحدث الداعية الإسلامي الشيخ رمضان عبدالمعز، عن سحرة فرعون حينما تحدوا سيدنا موسى عليه السلام، والذين طلبوا الدنيا وابتغوها بعدما وعدهم فرعون بالسلطة والأموال.

وأضاف، خلال تقديم برنامج "لعلهم يفقهون"، المُذاع على قناة "دي إم سي"، أن سيدنا موسى عليه السلام، حينما رأى الحبال تحولت إلى ثعابين أوجس خيفة في نفسه، ولكن الله طمأن قلبه وقال له لا تخف، مبينًا: "من كان الله معه فمن يكون عليه، واجتهد دائمًا أن تصلح علاقتك بالله ليصلح الله كل شيء، فمن عظَّم الله عظمه الناس، ومن خاف الله خافه الناس".

وتابع: "موسى لما رأى حبال السحرة ثعابين، خاف لكن الله وعده أنه الأعلى، وهنا بنقول للي ماشيين ورا الدجالين والسحرة، ومستنيين يساعدوهم في جوازة بنتهم، كان نفع نفسه".

وحذَّر الشيخ رمضان عبدالمعز، من أفعال يفعلها الناس ولايلقوا لها بالًا، مثل ارتداء التميمة، فالرسول، صلى الله عليه وسلم، نهى عن ارتدائها، وقال: "من علق تميمة فقد أشرك".