"إعلامى الوزراء" يوضح حقيقة اختفاء سرير أثرى من متحف قصر محمد على بالمنيل

نفى المركز الإعلامي لرئاسة الوزراء صحة ما تداولته بعض مواقع التواصل الاجتماعي كمنشورات تزعم اختفاء سرير من الفضة ضمن مقتنيات متحف قصر محمد على بالمنيل.

وقال المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، في بيان له ،اليوم، إنه تواصل مع وزارة السياحة والآثار، التي نفت تلك الأنباء، مؤكدةً أنه لا صحة لاختفاء سرير من الفضة ضمن مقتنيات متحف قصر محمد علي بالمنيل، وأن المنشورات المتداولة لا أساس لها من الصحة.

السرير المذكور متواجد بالفعل بالمتحف

وشددت الوزارة على أن السرير المذكور متواجد بالفعل بالمتحف، وهو يخص السيدة أمينة هانم إلهامي، والدة الخديو عباس حلمي الثاني والأمير محمد علي توفيق، منشئ المتحف، ويعد من أهم التحف الفنية التي لا تقدر بثمن، نظرًا لكونه من الفضة الخالصة وتميزه بجمال الزخارف والنقوش.

إجراء أعمال الترميم اللازمة له تمهيدًا لعرضه

وأشارت "السياحة والآثار" إلى أن السرير يتم إجراء أعمال الترميم اللازمة له تمهيدًا لعرضه بالقاعة المخصصة لعرض مقتنيات السيدة أمينة هانم إلهامي، ضمن سيناريو العرض الخاص بمتحف قصر محمد علي بالمنيل، والذي يتم تجهيزه حاليًا تمهيدًا لافتتاحه خلال الفترة القليلة المقبلة، مهيبةً بالمواطنين عدم الانسياق وراء مثل تلك الأخبار المغلوطة، مع استقاء المعلومات من مصادرها الموثوقة.

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