الأحد 21 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

"مراتي بتحب ممثل وعاوزة تسافرله".. رجل يقيم دعوى نشوز

محكمة الأسرة
محكمة الأسرة

تقدم مهندس  لمحكمة الأسرة بزنانيري بالقاهرة لرفع دعوى قضائية ضد زوجته طالب فيها بإثبات نشوزها بعد رفضها  العودة لمنزل الزوجية مرة أخرى.

وقال"  محمود السيد"  في دعواه، لن يمر على زواجنا سوي  ٣ سنوات تقريبا، وبرغم صغر مدة زواجنا إلا أننا في مشاكل وخلافات كثيرة  دائما ؛ بسبب عدم احترامها  كوني زوجها.

فمنذ خطوبتنا وهى مفتونة بأحد الفنانين الأتراك يدعي “ أنجين “ وظهر من قبل في مسلسل يدعي ” فاطمة”  وكان يلعب دور كريم  في المسلسل، ومن المؤسف بأن زوجتي من شدة حبها وتعليقها به أصرت علي تسميه ابننا ب" كريم ". 

لن أشغل  بالي حينها لكن كنت في حالة من الغضب منها وبرغم ذلك لن أفتعل معاها مشاجرة بسبب تعبها بعد الولادة.

حالة عابرة

وأضاف محمود: اعتبرت حبها وعشقها الشديد له حاله عابرة وبرغم غضبي بسبب صوره المتراكمة بهاتفها وأعماله التي لن تنقطع عن شاشة التلفزيون نهائيا، لكن ازداد الأمر عن حده عندما وجدتها قام بتركيب صور له معها،  ووضعها على هاتفها وعلي صفحتها الشخصية “ فيس بوك ”.

 فمن هنا أيقنت أن بداخلها شئ مرضي وتحدثت معاها كثيرا لتكف عن هذا الهراء من أجل إستقرار بيتنا ومستقبل طفلنا لكن بلا جدوى.

واخيرا لقنتها علقة موت وكانت هذه أول مرة أتعدي عليها بالضرب منذ زواجنا  لكن فاض بي الكيل وفقدت السيطرة على نفسي بعدما علمت برغبتها في  السفر لتركيا لمقابلة هذا الممثل، وذلك بعد إدخارها لمبلغ مالي دون علمي لتتمكن من السفر به، وبعد مشادات كلامية كثيرة نشبت بيننا وعدتها بالسفر لتركيا وسأكون معها، لكن كان ردها صادم للغاية فقالت  " لا هتيجي تعمل ايه معايا  أنا ريحة أقابل فارس أحلامي" أصبت بصدمة كبيرة وأنهلت عليها بالضرب المبرح وأتصلت بأهلها لإيجاد حل لتصرفاتها، ولن أتهور وأطلقها من أجل إستقرار ومستقبل ابننا، لكن منذ مغادرتها المنزل وهي متعنته في العودة وكأنها كانت تعيش معي رغما عنها، وبعد فشل كل الحلول الودية معها لجأت للقضاء. 

محكمة الأسرة بزنانيري دعوى قضائية ممثل تركي الفنانين الأتراك فنان تركي

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