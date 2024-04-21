الأحد 21 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الثقافة

وزيرة الثقافة تفتتح فعاليات الدورة الثامنة من مهرجان أسوان لأفلام المرأة

افتتاح مهرجان أسوان
افتتاح مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة

افتتحت الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، فعاليات الدورة الثامنة من مهرجان أسوان الدُولي لأفلام المرأة، بحضور الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، واللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، والدكتورة مايا مرسي رئيس المجلس القومي للمرأة، والسفير كريستين برجر سفير الاتحاد الأوروبي في مصر، وعدد من سفراء الدول المشاركة وصناع السينما.

وفي كلمتها قالت الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، “نحتفل اليوم ببدء فعاليات الدورة الثامنة من مهرجان أسوان لسينما المرأة، ذلك المهرجان الذي وضع لنفسه مكانًا ومكانة بين المهرجانات التي تحتفي بالمرأة كموضوع للفن ولإبداع المرأة كإضافة  للإنسانية”.


وأضافت وزيرة الثقافة، أنه على مدار الأيام القادمة سيكون هناك العديد من المحاور، والكثير من النقاشات التي تفتح الطريق لطرح قضايا المرأه في شتي انحاء العالم، لتأتي أهمية منتدى نوت الذي يلعب دورًا بارزًا ومتزايدًا في تمكين فتيات وسيدات الجنوب، في إطار حرص الدولة المصرية وتوجيهات القيادة السياسية  بفتح كل الأبواب وإتاحه كل الفرص في شتي المجالات للمرأة المصرية لتلعب دورها الذي يتأكد يوما بعد يوم وجيل بعد جيل كعامل أساسي وفاعل في صناعة تاريخ هذا الوطن وحاضره  بل ومستقبله أيضًا.

وأوضحت وزيرة الثقافة، أن من قرطاج  إلى أسوان  تأتي إبداعات المرأة التونسية  لتضئ ليالي هذا المهرجان، لا كضيف شرف فقط ولكن كدولة شقيقة تجزرت علاقتها مع مصر على  مر التاريخ.

وأكدت الدكتورة نيفين الكيلاني، أن الجمهورية الجديدة حريصة كل الحرص على أن تلعب القوي الناعمة وفي مقدمتها فن السينما دورها.. في ترسيخ قيم المحبة  والآخاء وتحقيق التقارب بين الشعوب.

وخلال حفل الافتتاح، سلمت وزيرة الثقافة، درع تكريم المهرجان لعدد من النساء البارزات في صناعة السينما وغيرها من المجالات في مصر والعالم منهم الفنانة غادة عادل، الما بويستي "بولندا"، الفنانة هند صبري، كاهنة عطية "تونس"، المخرجة هالة خليل، الدكتورة مني الصبان، والدكتورة غادة أبو زيد، نائب محافظ أسوان.

ويستمر المهرجان في دورته الثامنة حتى يوم 25 ابريل الجاري بمشاركة عدد كبير من صناع السينما في مصر والعالم، وتحل عليه دولة تونس ضيف شرف الدورة.

نيفين الكيلاني مهرجان أسوان الد ولي لأفلام المرأة الدكتورة نيفين القباج اللواء أشرف عطية محافظ أسوان الدكتورة مايا مرسي كريستين برجر سفير الاتحاد الأوروبي في مصر

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