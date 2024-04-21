الأحد 21 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

عالم

بينهم قادة بارزون..

مقتل 50 من مسلحي "حركة الشباب" بعملية عسكرية في الصومال

الجيش الصومالى
الجيش الصومالى

قتل 50 عنصرا على الأقل من "حركة الشباب" في الصومال بينهم قادة بارزون، في عمليات عسكرية نفذها الجيش بمدينة جمامي جنوبي البلاد، وفق وسائل إعلام حكومية.

وذكرت وكالة الأنباء الصومالية يوم السبت، أن "المواجهات وقعت في مناطق على طول نهر جوبا في مدينة جمامي بمحافظة جوبا السفلى الجنوبية".

وأضافت أن "المواجهات أسفرت أيضا عن إصابة وأسر عناصر آخرين من حركة الشباب، كما أحبط الجيش عددا من الألغام الأرضية".

وأشارت الوكالة إلى أن "العملية العسكرية الحكومية جرت خلال الأيام الماضية، وقتل خلالها قادة بارزون".

وتأتي العملية بعد أيام من "مقتل 30 عنصرا من مسلحي حركة الشباب في عملية عسكرية".

 

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