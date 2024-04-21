الأحد 21 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

عالم

سيناتورة أمريكية: تخصيص 61 مليار دولار لكييف خيانة لمصالحنا

السيناتورة الأمريكية
السيناتورة الأمريكية مارجوري تايلور غرين

وصفت السيناتورة الأمريكية مارجوري تايلور غرين الموافقة على مشروع قانون لتخصيص ما يقرب من 61 مليار دولار لأوكرانيا بأنها خيانة للمصالح الأمريكية من قبل رئيس المجلس مايك جونسون.

وكتبت غرين على منصة "إكس": "لقد خان مايك جونسون أمريكا مرة أخرى بعدم قيامه بأي عمل لتأمين الحدود الجنوبية للبلاد.. لقد وجه رئيس المجلس جونسون للتو مبلغ 61 مليار دولار لتمويل حرب بالوكالة ضد روسيا في أوكرانيا".
 


وأوضحت عضوة الكونجرس أن "الولايات المتحدة كانت ستصبح أقوى لو لم يكن جونسون خائنا إلى هذا الحد"، كما أكدت مجددا أن "مجلس النواب يحتاج إلى رئيس جديد".

وأضافت أن "الجمهوريين في مجلس النواب والشعب الأمريكي سيكونون أقوى لولا خيانته لمبادئه".

ووافق مجلس النواب الأمريكي في جلسة يوم السبت، على مشروع قانون بشأن مساعدات إضافية لأوكرانيا بقيمة 61 مليار دولار تقريبا، وبعد موافقة مجلس النواب، يتم إرسال الوثيقة إلى مجلس الشيوخ للنظر فيها.

هذا وقال المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف إن القرار المتوقع من مجلس النواب الأمريكي بتخصيص مساعدة إضافية لأوكرانيا، سيفيد واشنطن ثراء ويضر كييف خرابا.

 

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