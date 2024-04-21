الأحد 21 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

عالم

نتنياهو عن اعتزام واشنطن فرض عقوبات على كتيبة بالجيش: "قمة العبث"

رئيس الوزراء الإسرائيلي
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو

ندد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أمس السبت، باعتزام واشنطن فرض عقوبات على كتيبة بالجيش الإسرائيلي، واصفًا الخطوة المرتقبة بأنها "قمة العبثية وانحطاط أخلاقي"، مشيرًا إلى أنه عمل مع الإدارة الأمريكية خلال الأسابيع الأخيرة على عدم معاقبة المواطنين الإسرائيليين.

وجاء تعليق نتنياهو بعد ساعات من توقع 3 مصادر أمريكية لموقع "أكسيوس" الإخباري، السبت، أن يعلن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن خلال أيام عن عقوبات ضد كتيبة "نيتسح يهودا" التابعة للجيش الإسرائيلي، بسبب انتهاكات لحقوق الإنسان في الضفة الغربية المحتلة.

وشدد نتنياهو  في منشور بمنصة "إكس"، على ضرورة عدم فرض عقوبات على الجيش الإسرائيلي، قائلًا: "كنت أعمل خلال الأسابيع الأخيرة على منع العقوبات ضد المواطنين الإسرائيليين، بما في ذلك خلال محادثاتي مع كبار مسؤولي الإدارة الأميريكية".

واعتبر أن "النية لفرض عقوبات ضد وحدة في الجيش الإسرائيلي هي قمة العبثية والانحطاط الأخلاقي"، مؤكدًا أن حكومته "ستحرك بالوسائل كلها ضد هذه التحركات".

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