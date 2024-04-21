"لوموند": اتحاد أسواق رأس المال ضرورة حتمية لأوروبا

قال تقرير نشرته صحيفة "لوموند" الفرنسية، إن قادة دول الاتحاد الأوروبي يسعون إلى توحيد أسواقهم المالية، لمنافسة أمريكا والصين في مجال التقنيات الخضراء والرقمية.

وبحسب الصحيفة، اقترح رئيسا المجلس الإيطالي السابقان إنريكو ليتا وماريو دراجي، حلولًا جريئة لتنشيط الاتحاد الأوروبي في مواجهة المنافسة المتزايدة من الولايات المتحدة والصين، وكانت رسالتهما واضحة "لتجنب الانحدار الاقتصادي، يتعين على الاتحاد الأوروبي أن يتطور".

وذكرت "لوموند"، أنه في مؤتمر حول الحقوق الاجتماعية في لا هولبي ببلجيكا، دعا ماريو دراجي، الرئيس السابق للبنك المركزي الأوروبي، إلى "إعادة تعريف طموحة" للاتحاد الأوروبي.

ويعتقد ماريو دراغي أن هياكل الاتحاد الأوروبي الحالية، المصممة لصراعات ما قبل كوفيد، وما قبل أوكرانيا، وما قبل الشرق الأوسط، عفا عليها الزمن، مؤكدا أنه لكي يظل الاتحاد الأوروبي قادرًا على المنافسة، فيتعين عليه أن يتكيف مع عالم اليوم والغد.

ويشارك إنريكو ليتا، رئيس الوزراء السابق، هذه الرؤية، حيث قدم تقريرًا إلى زعماء مجموعة السبعة والعشرين، مبينا أن السوق الأوروبية الموحدة تنتمي إلى "القرن العشرين تمامًا".

وأكد أن التجزئة الحالية للسوق الداخلية الأوروبية تلحق الضرر بقدرتها التنافسية، وتترك الشركات الأوروبية عرضة للقوى الاقتصادية العالمية.

واقترح ليتا تدابير لتعزيز إنشاء شركات أوروبية رائدة في القطاعات الرئيسية، مثل الاتصالات والطاقة والتمويل، مؤكدا أن تكامل أسواق رأس المال الأوروبية أمر ضروري لتحقيق هذا الطموح.

وأضاف أنه من شأن سوق رأس المال الموحدة، مثل الولايات المتحدة، أن تجعل من الممكن توجيه المدخرات الخاصة الأوروبية إلى استثمارات طويلة الأجل في التحول الأخضر والرقمي.

وفي القمة الأوروبية ببروكسل، دعا المستشار الألماني أولاف شولتز والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى إنشاء اتحاد أسواق رأس المال واقترحا منتج ادخار أوروبي.