شركة انطلاق لدعم ريادة الأعمال توقع شراكة استراتيجية مع شركة VMS لخلق جسور للتبادل بين قطاعي ريادة الأعمال المصري والسعودي

وقعت شركة انطلاق لدعم ريادة الأعمال شراكة استراتيجية مع Value Maker studio VMS، وذلك بهدف دعم الشركات الناشئة ورواد الأعمال في المملكة العربية السعودية ومصر، بالإضافة إلي توسيع نطاق توسع الشركات السعودية في السوق المصري وتوسع الشركات المصرية بالسوق السعودي من أجل خلق تبادل وتشارك بين قطاعي ريادة الأعمال المصري والسعودي.

بمقتضي البروتوكول يتم التعاون المشترك في تنفيذ برامج وانشطة ومشروعات تهدف لدمج قطاعي ريادة الاعمال المصري والسعودي، المشاركة في تنفيذ الفعاليات التعريفية عن التوسع في الدولتين، وستقوم انطلاق بتقديم الاستشارات ودعم توسع الشركات الناشئة السعودية بالسوق المصري.

وبهذه المناسبة؛ أعرب محمد إيهاب؛ المدير التنفيذي لشركة انطلاق عن سعادته بهذه الشراكة مع “VMS”، مؤكدًا أن الهدف من الشراكة هو الترويج لقطاع ريادة الأعمال المصري عن طريق تسهيل عملية توسع الشركات السعودية للسوق المصري والسماح لهم بالاستفادة بتنافسية التكلفة التشغيلية والاستثمارية في السوق المصري، بالإضافة إلي الاستفادة من القوة الشرائية العالية لحجم شعب يتعدى ال 110 مليون مواطن. فالشراكة أيضا ستساهم في تأمين استثمارات للشركات الناشئة المصرية وخلق لهم فرص التوسع على المستوى الإقليمي، مما يساهم في نمو قطاعي ريادة الأعمال المصري والسعودي وقيادة المستقبل الاقتصادي للبلدين.

أكد أن شركة انطلاق تسعي وفقا لإستراتيجيتها لتحفيز مكانة مصر كمركز للابتكار في المنطقة من خلال خلق قطاع ريادة أعمال يرتكز على ثلاث عوامل أساسية الابتكار والشمول والتأثير، عن طريق خلق فرص تكامل وتعاون بين الجهات المختلفة علي المستوي المحلي والدولي وبناء جسور تعاون بين دول الشرق الأوسط وأفريقيا لتحقيق نمو ملحوظ في مناخ ريادة الأعمال.

من جانبه أوضح معتز أبو عنق؛ المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة “VMS”،

تمكين الشركات الناشئة وتعزيز الابتكار كان دائمًا في صميم مهمتنا في VMS. نحن فخورون بشدة بشراكتنا الاستراتيجية مع انطلاق لتقديم دعمنا للمزيد من رواد الأعمال الطموحين. معًا، نقوم ببناء الجسور وفتح الأبواب للشركات الناشئة حول العالم.

‏“VMS” وهي شركة عاملة في مجال الاستثمار برأس المال المخاطر ومعروفة بدعم رواد الأعمال الطموحين في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، جهودها إلى شبكة رواد الأعمال الشباب. تم توقيع البروتوكول أثناء فعاليات برنامج VMS Bridge لاختيار ودعم الشركات الناشئة التي لديها قدرة على التوسع بأسواق أخرى، من التوسع من مصر إلى السعودية والعكس، ووصولا إلى توسع الشركات من تركيا إلى مصر والعكس ومن مصر إلى بريطانيا، من أجل بناء شبكة كبيرة من العلاقات لدعم ريادة الأعمال في كل مكان.