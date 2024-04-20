"غرفة سوهاج": حملات مكثفة لمراقبة الالتزام بتطبيق أسعار الخبز السياحي الجديدة

عقدت غرفة سوهاج التجارية اليوم برئاسة النائب خالد أبو الوفا، اجتماعا موسعًا بحضور أعضاء مجلس إدارة الغرفة مع شعبة المخابز بالغرفة وحضور محمد إبراهيم وكيل وزارة التموين بمحافظة سوهاج، وملاك جاد حنا الله رئيس شعبة المخابز بالغرفة.

وقال النائب خالد أبو الوفا، رئيس الغرفة التجارية بسوهاج، إنه سيتم تطبيق تخفيضات أسعار الخبز الجديدة بداية من الغد الأحد بالنسبة للخبز السياحي مشيرًا إلى أنه سيكون هناك حملات مكثفة بالتعاون مع وزارة التموين والتجارة الداخلية مرورًا علي جميع المخابز للمراقبة والتأكد من إلتزام المخابز بتطبيق الأسعار الجديدة.

وأضاف أبو الوفا، في بيان صحفي له اليوم، أن اللقاء تناول تشديدات مكثفة علي أصحاب المخابز بضرورة الالتزام بالاسعار الجديدة، موجهًا الشكر للقيادة السياسية برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي علي اهتمامه بملف خفض الأسعار وتخفيف الأعباء على كاهل المواطن البسيط، مشيرًا إلى أن الفترة المقبلة ستشهد مزيد من الانخفاض في أسعار السلع الغذائية بشكل عام ومزيد من الانضباط في الأسواق.

وأوضح رئيس الغرفة التجارية بسوهاج أن هناك توجهات رئاسية لمتابعة مبادرة خفض الأسعار في كافة السلع الاستراتيجية، لافتًا إلى أنه تم التوافق مع شعبة المخابز بالاتحاد العام للغرف التجارية علي خفض أسعار الخبز السياحي بنسبة 30% إلي 45% لتصبح الأسعار الجديدة الرغيف وزن 80 جرام ب150 قرش بدلا من 300 قرش وسجل سعر الرغيف 40 جرام نحو 75 قرش ويصبح الرغيف وزن 25 جرام نحو 50 قرش، وسجل رغيف الخبز أفرنجي 50 جرام نحو 150 قرش وسجل رغيف الخبز أفرنجي 35 جرام نحو 100 قرش.

وفي نفس السياق، أكد محمد ابراهيم، وكيل وزارة التموين بالمحافظة على وجود حملات مكثفة لمراقبة الأسواق وتحديدًا المخابز بداية من الغد للتأكد من الالتزام بتطبيق الأسعار الجديدة، مشيرًا إلى أن تلك الحملات سوف تتابع الأسواق بشكل عام.

وصرح أحمد اللبنان، نائب رئيس مجلس إدارة الغرفة، أن انخفاض أسعار القمح والحبوب بشكل عام ساهم في توفير الخبز للمواطن بأسعار مناسبة للجميع وساهم في تقليل التكلفة بشكل عام.

وأضاف اللبنان، أن أسعار القمح شهدت تراجع بنسبة 30% حتى الآن بسبب تراجع الدولار ومن المتوقع أن تشهد مزيد من الانخفاض الفترة المقبلة.