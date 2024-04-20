تسبب تقرير طبي في وصول متهم لحبل المشنقة، بعد أن اظهر تقرير العباسية مستشفى العباسية للأمراض العقلية والنفسية، للمتهم بقتل زوجته في الخصوص سلامة قوي المتهم العقلية، «الدستور» يكشف القصة الكاملة.

السبب زوجته.. تقرير طبي يقود متهم لحبل المشنقة

تعود تفاصيل الواقعة عندما أقدم شخصا علي التخلص من زوجته بدائرة قسم شرطة الخصوص، بسبب خلافات سابقة بينهم، وتبين أن المتهم بيت النية وعقد العزم على قتل المجني عليها، وأعد لذلك الغرض سلاحا نارية فرد خرطوش، وما أن ظفر بها حتى أطلق صوبها عبارة نارية من السلاح الناري المضبوط حوزته، فأحدث ما بها من إصابات والموصوفة بتقرير الصفة التشريحية.

وبعرض المتهم على النيابة، ادعى الجنون، فقررت النيابة إيداع المتهم مستشفيي العباسية للأمراض العقلية والنفسية.

بالكشف على المتهم تبين، أنه لا يعاني من أي اضطراب في شكل أو محتوى أو مجرى التفكير، لا يعاني من أية ضلالات، كما تبين أنه لا يعاني في الوقت الحالي ولا في وقت الواقعة محل الاتهام من ثمة أعراض دالة على وجود اضطراب نفسي أو عقلي ناف للمسئولية الجنائية وهو سليم.

وكشف التقرير أن المتهم تعمده المراوغة وعدم التعاون مع الباحث النفسي، خلال الكشف عليه.

وبإحالة المتهم للمحاكمة أصدرت محكمة الجنايات حكم بإحالة أوراق المتهم لفضيلة مفتي الديار المصرية البدء الري الشرعي في إعدامه.