السبت 20 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

السبب زوجته".. تقرير طبي يقود متهم لحبل المشنقة

حبس
حبس

تسبب تقرير طبي في وصول متهم لحبل المشنقة، بعد أن اظهر تقرير العباسية  مستشفى العباسية للأمراض العقلية والنفسية، للمتهم بقتل زوجته في الخصوص سلامة قوي المتهم العقلية، «الدستور» يكشف القصة الكاملة.

السبب زوجته.. تقرير طبي يقود متهم لحبل المشنقة 

تعود تفاصيل الواقعة عندما أقدم شخصا علي التخلص من زوجته بدائرة قسم شرطة الخصوص، بسبب خلافات سابقة بينهم، وتبين أن المتهم بيت النية وعقد العزم على قتل المجني عليها، وأعد لذلك الغرض سلاحا نارية فرد خرطوش، وما أن ظفر بها حتى أطلق صوبها عبارة نارية من السلاح الناري المضبوط حوزته، فأحدث ما بها من إصابات والموصوفة بتقرير الصفة التشريحية.

وبعرض المتهم على النيابة، ادعى الجنون، فقررت النيابة إيداع المتهم مستشفيي العباسية للأمراض العقلية والنفسية.

بالكشف على المتهم تبين، أنه لا يعاني من أي اضطراب في شكل أو محتوى أو مجرى التفكير، لا يعاني من أية ضلالات، كما تبين أنه لا يعاني في الوقت الحالي ولا في وقت الواقعة محل الاتهام من ثمة أعراض دالة على وجود اضطراب نفسي أو عقلي ناف للمسئولية الجنائية وهو سليم.

وكشف التقرير أن المتهم تعمده المراوغة وعدم التعاون مع الباحث النفسي، خلال الكشف عليه.

وبإحالة المتهم للمحاكمة أصدرت محكمة الجنايات حكم بإحالة أوراق المتهم لفضيلة مفتي الديار المصرية البدء الري الشرعي في إعدامه.

السبب زوجته تقرير طبي يقود متهم لحبل المشنقة مستشفيي العباسية للأمراض العقلية والنفسية الخصوص الدستور القصة الكاملة

مواد متعلقة

إحالة المتهم بنحر أمين شرطة فى شبين القناطر لمستشفى العباسية

الأكثر قراءة

انخفاض أسعار الدقيق 1500 جنيه قبل بدء تطبيق الأسعار الجديدة للخبز السياحى

20% انخفاضًا فى أسعار الهواتف الذكية

مفتوح الآن| الاستعلام عن الأسماء الجدد في تكافل وكرامة بالرقم القومي 2024

السبب زوجته".. تقرير طبي يقود متهم لحبل المشنقة

متحدث الوزراء يكشف السبب الحقيقى وراء حصر أعداد اللاجئين فى مصر

"روكا" تودع جمهورها برحلة أخيرة.. ما السر وراء موتها؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الصغير

قميص غزة.. أخطر كتاب عن القطاع المحاصر من إسرائيل و«حماس»!

د.أحمد الخميسى

طهران والأمريكان.. شبح حرب كبيرة

ماجد حبته

مع جنوب إفريقيا الشقيقة

محمد عبدالعزيز

برامج رمضان فى الميزان "1- 2"

حسين دعسة

1+1=0.. أحيانًا علينا العودة.. المأساة غزة!

صفاء النجار

ثلاث قصص قصيرة جدًا

ماجد حبته

صد رد على دماء فلسطين

حسين دعسة

وزيرة الثقافة الأردنية تقرأ للأطفال فى مهرجان المحتوى العربى للطفل "بالعربى"!

صور

توقيع ومناقشة كتاب "خلف خطوط الذاكرة" لـ خالد منتصر

برعاية "الدستور".. انطلاق الدورة السادسة من ملتقى القاهرة الأدبي بقبة الغوري

مباراة تعادل الأهلي ومازيمبي في نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا

محطة تل أبيب

المزيد

الانقسام المستمر يهدد عمل حكومة حرب الاحتلال.. والخلافات تهدد مصير نتنياهو

الضفة الغربية.. إصابات واعتقالات جديدة فى مخيم نور شمس المحاصر لليوم الثانى

حرب غزة تشعل انقسامًا داخل الولايات المتحدة.. والجمهوريون أكثر دعمًا لإسرائيل