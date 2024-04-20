السبت 20 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

عالم

المكتب الإعلامي في غزة يكشف تضليل الاحتلال حول دخول المساعدات إلى القطاع

شمال غزة
شمال غزة

عقب سلامة معروف، رئيس المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، على بيان برنامج الأغذية العالمي بشأن إدخال المساعدات إلى قطاع غزة، مؤكدًا على مواصلة  الاحتلال في نشر أكاذيبه بخصوص الواقع الإنساني في قطاع غزة، محاولًا تزييف الحقائق وتضليل المجتمع الدولي، يأتي هذا في ظل تصاعد الأزمة الإنسانية ونقص الغذاء الذي يعاني منه شعبنا في القطاع.

وكان قدم برنامج الأغذية العالمي توضيحًا حول المعلومات الصحيحة لدخول الشاحنات، حيث أكد دخول 392 شاحنة محملة بالأغذية فقط إلى غزة خلال شهر أبريل، متسائلًا عن تصريحات الاحتلال وترويجه لأرقام مضللة بشأن زيادة شاحنات المساعدات.

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وقال سلامة: "نحن نؤكد أن الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة تتفاقم بشكل مستمر، والمعاناة التي يواجهها شعبنا لا تزال مستمرة، الحقيقة المرة والتي يجب أن يعرفها العالم هي أن الإدخال المستدام والمتواصل للمساعدات والبضائع يعد الحل الوحيد للحد من الأزمة الإنسانية ووقف المعاناة التي يتعرض لها شعبنا".

أضاف في بيان صحفي: "لذا، نجدد دعوتنا إلى المجتمع الدولي للتدخل الفوري لإنهاء الحصار الظالم على غزة وضمان إدخال المساعدات والبضائع بشكل مستمر ومستدام دون عوائق أو تعقيدات، للمساهمة في تخفيف المعاناة وبناء الحياة الكريمة التي يستحقها شعبنا الصامد."

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