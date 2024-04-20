السبت 20 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

تشكيل قمة كأس الاتحاد| ألفاريز يقود هجوم السيتي.. وتشيلسي يعول على بالمر

ألفاريز
ألفاريز

أعلن بيب جوارديولا، المدير الفني لمانشستر سيتي، تشكيل فريقه لمواجهة نظيره تشيلسي في نصف نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي مساء اليوم.

ويقود هجوم السيتي جوليان ألفاريز ويجاوره فيل فودين وجاك جريليش، بينما يبدأ أورتيجا مورينو في حراسة المرمى على حساب إيدرسون.

تشكيل قمة كأس الاتحاد.. ألفاريز يقود هجوم السيتي.. وتشيلسي يعول على بالمر

وجاء تشكيل السيتي كالآتي:

حراسة المرمى: أورتيجا

خط الدفاع: ووكر، ستونز، أكانجي، أكي

خط الوسط: دي بروين، رودري، سيلفا

خط الهجوم: جريليش، ألفاريز، فودين

بينما جاء تشكيل تشيلسي كالآتي:

حراسة المرمى: بيتروفيتش

خط الدفاع: جوستو، شالوباه، سيلفا، كوكوريلا

خط الوسط: كالاجير، كايسيدو، إنزو

خط الهجوم: مادويكي، جاكسون، بالمر

مشوار مانشستر سيتي وتشيلسي في كأس الاتحاد الإنجليزي

وبدأ فريق مانشستر سيتي، بقيادة المدرب الإسباني بيب جوارديولا، مشواره في كأس الاتحاد الإنجليزي من الدور الثالث، وسحق هدرسفيلد بخماسية نظيفة، ثم فاز على توتنهام بهدف نظيف، وبعدها تغلّب على لوتون تاون بنتيجة 6-2، قبل أن يتخطى نيوكاسل يونايتد في الدور ربع النهائي بثنائية دون رد.

أما فريق تشيلسي، بقيادة المدرب الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو، فقد بدأ البطولة من الدور الثالث واستطاع الفوز على بريستون، ثم تعادل سلبيًا مع أستون فيلا في الدور الخامس ولكنه فاز في مباراة الإعادة بنتيجة 3-1، ثم تغلّب على ليدز يونايتد بنتيجة 3-2، قبل أن يتخطى ليستر سيتي في الدور ربع النهائي بنتيجة 4-2.

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