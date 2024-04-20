تزامنًا مع احتفالات تحرير سيناء.. نستعرض رحلة التنمية والإعمار التي حدثت بالمنطقة

تعد ذكرى تحرير سيناء من أهم الأحداث التاريخية في مصر، حيث شكلت محطة مهمة في مسيرة الوطن نحو الحرية والاستقلال. ومع مرور السنوات، شهدت سيناء تحولات مهمة ومسارات تنمية متعددة، ترسخت من خلال جهود حكومة مصرية متواصلة ومتنوعة.

واتخذت الحكومة المصرية خطوات عملية نحو تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة، بجانب التركيز على تنمية البنية التحتية وتحفيز الاستثمارات، ومع ذلك فإن هذه الرحلة لم تكن خالية من التحديات، بل شهدت تضحيات كبيرة وجهوداً متواصلة لتحقيق الاستقرار والتنمية المستدامة.

وخلال السطور التالية يستعرض موقع "الدستور" مسار النجاح والتنمية في سيناء خلال الفترة الأخيرة، متناولين الإنجازات التي تحققت في مختلف المجالات، من البنية التحتية إلى التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وذلك بتوجيهات ومتابعة حثيثة من قبل الحكومة المصرية.

جهود الحكومة في تدشين المشروعات الصناعية والاستثمارية في سيناء

خلال عام 2022/2023 بلغت الزيادة في الاستثمارات العامة الموجهة لتنفيذ مشروعات في سيناء أكثر من 15 ضعفا، مسجلة 73.3 مليار جنيه مقابل 4.8 مليار جنيه خلال عام 2013/2014.

افتتاح 3 مراكز لخدمة المستثمرين بتكلفة 215.5 مليون جنيه لخدمة أكثر من 10.5 ألف شركة، فضلاً عن 332 فرصة استثمارية توجد على الخريطة الاستثمارية، علاوة على توافر 139 فرصة صناعية في سيناء ومدن القناة، وذلك وفقًا للهئية العامة للاستعلامات.

المشروعات الصناعية

وفقًا للهيئة العامة للاستعلامات فإن تكلفة زيادة الطاقة الإنتاجية لمصنع أسمنت العريش من 3.7 مليون طن سنوياً إلى 6.9 مليون طن سنوياً نحو 2.9 مليار جنيه، وبلغت تكلفة إنشاء مجمع الرخام بمنطقة "الجفجافة" بوسط سيناء 805 ملايين جنيه بطاقة 3 ملايين م2 سنوياً، كما بلغت تكلفة إنتاج مصنع الرخام والجرانيت برأس سدر 727 مليون جنيه.

وتم تدشين قواعد صناعية داخل سيناء ومدن القناة بلغت تكلفة مجمع الصناعات الصغيرة بجنوب الرسوة نحو 403 مليون جنيه، حيث يضم 118 وحدة، موجهة للصناعات الكيماوية والهندسية والغذائية والغزل والنسيج .

المشروعات الصغيرة والمتوسطة على أرض سيناء

جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر قدم أكثر من 2 مليار جنيه تمويلات تنموية حتى فبراير 2023، ساهمت في تمويل 50 ألف مشروع، وتوفير نحو 89.4 ألف فرصة عمل، فضلاً عن المشروع القومي للتنمية المجتمعية والبشرية والمحلية "مشروعك"، والذي تم من خلاله تقديم 862 مليون جنيه قروض حتى فبراير 2023، ساهمت في تمويل 5744 مشروعاً وفر 44.7 ألف فرصة عمل .

مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي في سيناء

زادت نسبة تغطية مياه الشرب في سيناء ومدن القناة، لتسجل 89.3% عام 2023، مقابل 84.4% عام 2014، في حين تم تنفيذ 45 مشروعاً لمياه الشرب بطاقة 478 ألف م3/يوم.

وبلغت التغطية بشبكات الصرف الصحي في سيناء ومدن القناة 77.1% عام 2023، مقابل 17.3% عام 2014، حيث تم تنفيذ 79 مشروعاً للصرف الصحى بطاقة 565 ألف م3/يوم، كما تم تنفيذ 30 محطة تحلية مياه بحر، ليبلغ عددها 45 محطة عام 2023، مقابل 15 محطة عام 2014 .