السبت 20 أبريل 2024
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مصر

مدبولى يتفقد شاطئ "قادرون باختلاف" المخصص لذوى الهمم بدمياط الجديدة

مدبولي
مدبولي

تفقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، قبل قليل، شاطئ قادرون باختلاف المخصص لذوي الهمم، والذي أنجزته وزارة الإسكان فى مدينة دمياط الجديدة.


وخلال التفقد استجاب رئيس الوزراء لذوي الهمم المتواجدين هناك، لالتقاط صور تذكارية معهم.


يأتي ذلك ضمن جدول أعمال جولة مدبولي التي بدأت صباح اليوم فى مدينة بورسعيد، واستكملت بعدها لتصل مدينة دمياط القديمة ثم دمياط الجديدة.

مشروع إسكان "جنة" بمدينة دمياط الجديدة

وخلال جولته اليوم بمحافظة دمياط، قام الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بتفقد مشروع إسكان "جنة" بمدينة دمياط الجديدة، يرافقه الدكتور عاصم الجزار، وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، والدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، والدكتور محمد خلف الله، رئيس جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة.

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رئيس الوزراء يتفقد أعمال إنشاء وحدات محور جنة بمدينة دمياط الجديدة

وفي مستهل جولته بالمشروع، أكد الدكتور مصطفى مدبولي أن الدولة حريصة على توفير وحدات سكنية تُلبي جميع احتياجات المواطنين خاصة بالمدن الجديدة، وذلك ضمن مخططات التنمية التي وضعتها الدولة، والتي تستهدف إنشاء مجتمعات سكنية متكاملة الخدمات.

وأوضح الدكتور عاصم الجزار أنه تم الانتهاء من تنفيذ ٥٩ عمارة بالمشروع بارتفاع ٦ أدوار، بإجمالي عدد ١٤١٦ وحدة سكنية، وبمساحات تتراوح من ١٠٠ إلى ١٥٠ مترًا مربعًا، مشيرًا إلى أن التكلفة الإجمالية للمشروع بلغت ٧٧٥ مليون جنيه، وتم طرح وتخصيص جميع الوحدات السكنية، وجارٍ تسليمها للمستفيدين منها.


وتفقد الدكتور مصطفى مدبولي عدة نماذج للوحدات السكنية بالمشروع، حيث استمع إلى شرح من الدكتور محمد خلف الله، رئيس جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة، والذي أوضح أن المشروع مقام على مساحة ٣٣ فدانًا، وبلغت نسبة الإنجاز الإجمالية للمشروع ١٠٠% تشمل (العمارات، والطرق، والبنية التحتية، وأعمال تنسيق الموقع العام).

وفي ذات السياق، أشار الدكتور محمد خلف الله إلى أن المشروع يتضمن عددًا من الخدمات مثل: مسجد بمساحة ٩٧٦م٢، وسوق بعدد ٧ محلات بمساحات تتراوح من ٢٠ إلى ٤٠ م٢، وحمام سباحة بمساحة ١٢٠ م٢.

مجلس الوزراء شاطئ قادرون باختلاف وزارة الإسكان ذوي الهمم مدينة بورسعيد

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