رئيس الوزراء يتفقد أعمال إنشاء وحدات محور جنة بمدينة دمياط الجديدة

تفقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، مشروع إنشاء وحدات محور جنة بمدينة دمياط الجديدة، يرافقه الدكتور عاصم الجزار وزير الاسكان والدكتورة منال عوض محافظ دمياط.

وعقب الوصول شرح المهندس محمد خلف الله رئيس جهاز مدينة دمياط، قائلا أن المشروع يضم ٥٩ عمارة سكنية بارتفاع ٦ أدوار بواقع ١٤١٦ وحدة سكنية بمساخات تتراوح من ١٠٠ ل ١٥٠ متر، بتكلفة إجمالية تقدر ب ٧٧٥ مليون جنيه وتم الانتهاء من تنفيذ المشروع بنسبة ١٠٠%.

كما يضم المشروع مسجدا على مساحة اكثر من ٩٠٠ متر و٧ محلات تجارية وحمام سباحة.

جودة التنفيذ

وعقب استماع رئيس الوزراء للشرح التفصيلي، قام بتفقد نموذجين من الوحدات للتأكد من جودة التنفيذ وفقا للمواصفات المتفق عليها.