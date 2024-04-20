السبت 20 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

60 دقيقة.. مازيمبى يسيطر على اللقاء أمام الأهلى

الاهلي ومازيمبي
الاهلي ومازيمبي

مرت 60 دقيقة من زمن الشوط الثاني، في لقاء الأهلي ومازيمبي في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.
وكان الشوط الأول انتهى بالتعادل السلبي، بين الفريقين وسط فرص ضائعة كثيرة للأهلي.
وسدد زيمانجا بالدقيقة الأولى، كرة داخل منطقة الجزاء علت مرمى شوبير.
وسدد مجيمبي تسديدة بالدقيقة 58 من خارج منطقة الجزاء مرت بسلام على مرمى شوبير.

تشكيل الأهلى أمام مازيمبى فى دورى أبطال إفريقيا

وضم تشكيل الأهلي كلًّا من:
حراسة المرمى: مصطفى شوبير.
خط الدفاع: علي معلول ومحمد عبدالمنعم ورامي ربيعة ومحمد هاني. 
خط الوسط: عمرو السولية وأكرم توفيق وأحمد نبيل كوكا ورضا سليم وأحمد عبدالقادر. 
خط الهجوم: وسام أبوعلي.

ويجلس على دكة البدلاء كل من: "حمزة علاء ومحمود متولي ومحمود كهربا وموديست وكريم الدبيس وبيرسي تاو وكريم وليد نيدفيد".

 

الأهلي يغادر فندق الإقامة متوجهًا إلى ملعب تى بى مازيمبى

وكانت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي، غادرت منذ قليل فندق الإقامة في الكونغو متوجهة إلى ملعب تي بي مازيمبي؛ استعدادًا لمواجهة فريق مازيمبي في ذهاب نصف نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا المقرر لها الثالثة عصر اليوم.
وعقد مارسيل كولر، المدير الفني، محاضرة ختامية مع اللاعبين قبل التحرك إلى الملعب؛ وذلك لمراجعة التعليمات الفنية والجوانب الخططية والدور المكلف به كل لاعب في المباراة.
وتتوجه بعثة الأهلي إلى مطار مدينة لوبومباشي عقب انتهاء المباراة مباشرة استعدادًا لرحلة العودة إلى القاهرة.
وراجع كولر بعض التعليمات الفنية والجوانب الخططية مع لاعبي الفريق قبل مواجهة مازيمبي، التي يبحث خلالها الأهلي عن تحقيق نتيجة إيجابية تسهل من مهمته في لقاء العودة من أجل التأهل لنهائي البطولة.

 

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