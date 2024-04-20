"دماء من خارج الوزارة".. تفاصيل استراتيجية "التعليم" الجديدة لوضع المناهج

تشهد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، بقيادة الدكتور رضا حجازي، تغييرات كبيرة في سياساتها بشأن المحتوى التعليمي في المدارس خلال الفترة المقبلة، بدأت أولها بإنهاء اقتصار وضع المناهج على مؤسسات بعينها، وإعفساح المجال أمام مؤسسات أخرى مصرية ولها خبرة في وضع المناهج الجديدة، تنفيذا لساسة ضخ دماء جديدة وفقًا لرؤية التطوير فى المناهج الدراسية.

طرح مناقصة جديدة لتأليف مناهج الإعدادية



خلال الأيام الماضية، طرحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، في إعلان رسمي، المناقصة العامة رقم 2 لسنة 2024، بين الشركات المتخصصة ودور النشر بشأن مشروع تطوير المناهج التعليمية للمرحلة الإعدادية للصفوف الثلاثة في المواد الرياضيات والعلوم والدراسات الاجتماعية، للتعاقد على شراء واستغلال حقوق المؤلف على المناهج الدراسية وفق رؤية الوزارة لمحددات تأليف المناهح، وفي ضوء الإطار العام للمناهج المعتمدة والمحددات الفنية والعلمية التي تقررها الوزارة لتطبيقها بدء من العام الدراسي 2024- 2025 للصف الأول الإعدادي.

أوضحت الوزارة أن شراء كراسة الشروط مقابل 5000 جنيه، وعلى من يرغب في الحصول على كراسة الشروط عليه التقدم بطلب لرئيس الإدارة المركزية للشئون المالية والإدارية بديوان عام وزارة التربية والتعليم بالحىي الحكومي بالعاصمة الإدارية الجديدة.

أقرا ايضًا

مساحة أكبر للكيانات المتقدمة

وقالت مصادر بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني لـ"الدستور"، إن الوزير رضا حجازي قرر منح مساحة أكبر للمتقدمين لوضع المناهج، وضخ دماء جديدة في الشركات لمن يريد أن يتقدم فى المناقصة لوضع الثلاثة مواد، على أن تكون هذه الشركة مصرية ولها خبرات عديدة في وضع المناهج، على أن يتم تقييم جميع الكيانات المتقدمة بعد عمل أول وحدة بنواتج التعلم التي طرحتها الوزارة، حتى رسو المناقصة على واحدة منها.

أضافت المصادر، أن الوزارة ستحدد مواصفات نواتج تعلم لوحدة واحدة للشركات المتقدمة، ومن يفوز في التقييم كأفضل تأليف ملتزم بالإطار العام والأطر النوعية بالمنهج سوف يكسب المناقصة.

وقالت المصادر إن الشركات التي تقدمت حتى الآن “المعاصر والشروق والشركة العربية الحديثة (سلاح التلميذ)”.