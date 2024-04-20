شعبة أصحاب المخابز تعلن عن انخفاضات جديدة بأسعار الدقيق

أعلنت شعبة أصحاب المخابز بالقاهرة، عن انخفاضات جديدة بأسعار الدقيق، حيث تراجعت الأسعار لمستويات جديدة في الفترة الأخيرة وبعد توجيهات رئيس الوزراء.

وقال خالد فكري، سكرتير شعبة أصحاب المخابز بالقاهرة، إن سعر طن الدقيق "هرم"، انخفض 1500 جنيه، فيما انخفضت أسعار الطن لدقيق المروة 1500 جنيه، فيما انخفض سعر طن الدقيق العالمية لـ 1500 جنيه.

وأضاف فكري، في بيان صحفي، أن هناك انخفاضات أخرى في أسعار طن الدقيق السياحي ماركت الهايل بلغت 1000 جنيه، فيما انخفض سعر طن الدقيق ماركت أمراء لـ 1000 جنيه، فيما انخفض سعر طن الدقيق ماركت التاج لـ1000 جنيه أيضًا.

الأسعار الجديدة

وأضاف فكري، أن المخابز ستبدأ من الغد بتطبيق الأسعار الجديدة لأسعار العيش السياحي، وسط توقعات عن وصول معدلات الانخفاض لـ35% في أسعار العيش السياحي.

وأكد أن استقرار سعر الصرف ساهم بشكل كبير في استقرار أسعار السلع الاستراتيجية، ومنها القمح، لافتًا إلى أن سعر طن الدقيق خلال الفترة ما قبل عيد الفطر بشهر وصل إلى 21 ألف جنيه، و22 ألفا.

وأكد أنه تم عقد اجتماعات مع أعضاء غرفة صناعة الحبوب، وأصحاب المطاحن 72%، وتم التوافق على ألا يتعدى سعر طن الدقيق حاليا الـ16 ألف جنيه، بهدف توفير الخبز السياحي بأسعار مناسبة وأٌقل بنحو من 30% إلى 35% من السعر السائد حاليًا لسعر رغيف الخبز السياحي.

وكان قد تم الاتفاق علي أن يكون سعر بيع الرغيف السياحي وزن 80 جرامًا بـ 1.5 جنيه بدلًا من 2 جنيه و2.25 جنيه، و40 جرامًا بـ 75 قرشًا بدلًا من 125 قرشًا، و25 جرامًا بـ50 قرشًا بدلًا من 75 قرشًا، وبالنسبة للخبز الأفرنجي "الفينو" الرغيف وزن 35 جرامًا بـ1 جنيه بدلًا من 1.5 جنيه، ووزن 70 جرامًا 1.5 جنيه بدلًا من 2.5 جنيه، مؤكدًا الالتزام بألا يتعدى سعر طن الدقيق السياحي استخراج 72% بـ16 ألف جنيه حاليًا.

وأشار طارق حسانين إلى حرص غرفة صناعة الحبوب وأعضاء الغرفة من أصحاب المطاحن على تخفيض سعر الدقيق، حيث إن ارتفاع أسعار المواد الخام، هو الذي ساهم في ارتفاع أسعار الإنتاج من الخبز، ولكن مع انخفاض واستقرار أسعار المواد الخام تنخفض المنتجات من الخبز، مؤكدًا الالتزام بالأسعار التي تم الإعلان عنها، وتوفير الخبز السياحي للمواطنين بأسعار مناسبة.