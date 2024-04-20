السبت 20 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

مبادرة تعاونية بين جهاز طيبة الجديدة و"الجامعة" لتعزيز تبادل الخبرات

خلال توقيع البروتوكول
خلال توقيع البروتوكول

وقع الدكتور عادل زين الدين رئيس جامعة طيبة التكنولوجية بالأقصر، والمهندس علاء عبد اللاه مصطفى، رئيس جهاز مدينة طيبة الجديدة والمشرف على مدينة الأقصر الجديدة، بروتوكول تعاون بين جهاز مدينة طيبة الجديدة وجامعة طيبة التكنولوجية بالمدينة، وذلك لتنظيم العمل وتبادل الخبرات والمشاركات المجتمعية بين الجهاز والجامعة.

وقال المهندس علاء عبد اللاه مصطفى، رئيس جهاز مدينة طيبة الجديدة والمشرف على مدينة الأقصر الجديدة، إن البروتوكول يساهم في إتاحة البيانات لطلاب وباحثى الجامعة، وتسهيل القيام بالتدريب الميداني والزيارات العلمية لمرافق ومواقع المدين.

الاستفادة من الأبحاث العلمية

كما يتيح أيضا الاستفادة من الأبحاث العلمية في تنمية المدينة، والاستفادة من تصميم البرامج المهنية والدورات التدريبية في مجال الإدارة والتحول الرقمي وغيرها لخدمة فئات المجتمع المختلفة.

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وأعرب المهندس علاء عبد اللاه، عن سعادته بتوقيع ذلك البروتوكول الذي يخدم المدينة وسكان المدينة في شتى المجالات، مضيفًا أن البروتوكول يأتي في ضوء حرص هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة على الارتقاء بالأداء المؤسسي لقطاعات الهيئة وأجهزتها، واقتراح سبل التميز والتحسين المستمر للأداء المؤسسي بالهيئة وأجهزتها.

جامعة طيبة التكنولوجية بالأقصر مدينة الاقصر الجديدة بروتوكول تعاون إتاحة البيانات التدريب الميداني

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