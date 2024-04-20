يقتلون من أجل الحطب.. تفاصيل ليلة دامية عاشها النازحون فى رفح الفلسطينية

كشف محمود بصل، المتحدث باسم الدفاع المدني الفلسطيني، عن تفاصيل صادمة حول ارتكاب الاحتلال جريمة جديدة ضد المدنيين في مدينة رفح الفلسطينية الليلة الماضية.

وقال، خلال مداخلة عبر "القاهرة الإخبارية": "كانت الليلة الماضية دامية، حيث تم استهداف منزل في محافظة رفح، وارتقى 9 شهداء منهم 6 أطفال، فى جريمة تضاف إلى جرائم الاحتلال الإسرائيلي".

وأضاف: "كانت هناك عدة استهدافات في مدينة غزة، وما زالت سياسة القتل مستمرة ضد مواطني قطاع غزة".

وطالب "بصل" بالضغط على الاحتلال للسماح بإدخال الغاز إلى غزة، لأن هناك جريمة أخرى تحدث بسبب أن الناس يعتمدون على وسائل بديلة عن الغاز مثل النايلون والفحم والحطب، مما شكل خطورة على حياتهم، حيث العديد من المشاكل الصحية في الجهاز التنفسي.

انهيار تام

وأكمل: "من كثرة الطلب على الحطب تم نفاده في القطاع، الأمر الذي جعل المواطنين يذهبون إلى المناطق الحدودية لجلب المزيد من الحطب، ولكن لقوات الاحتلال رأيًا آخر، حيث تقوم باستهدافهم، وتلك هي المأساة التي يعيشها أهل غزة الآن".

وتابع: "هناك انهيار تام في القطاع الصحي في شمال قطاع غزة، وتعطل المنظومة الصحية ونقص الأدوية أدى إلى الكثير من الوفيات بين الأطفال في غزة".

وأكد أن المساعدات التي تدخل إلى قطاع غزة غير كافية لسد احتياجات أهالي القطاع، لافتًا إلى أن الإشكالية الأكبر هي قضية السيولة، لأن الاحتلال يمنع هذا الأمر، وهناك محاربة لكل من يعمل من تجار العملات حتى، الأمر الذي يجعل المجاعة قائمة والحالة صعبة جدًا في القطاع بشكل كامل.

