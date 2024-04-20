السبت 20 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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صفارات الإنذار تدوى فى مستوطنة كريات شمونة والجليل الأعلى خشية تسلل طائرة مسيرة

مستوطنة
مستوطنة

أفادت "القاهرة الإخبارية" بأن صفارات الإنذار تدوي في مستوطنة كريات شمونة وعدة بلدات بالجليل الأعلى خشية تسلل طائرة مسيرة، وذلك في نبأ عاجل.

كما أفادت "القاهرة الإخبارية" بوقوع اشتباكات قوية بين مقاومين وقوات الاحتلال في مخيم نور شمس بطولكرم بالضفة الغربية.

مخيم النصيرات

وقبل قليل، قصفت طائرات الاحتلال بكثافة مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، كما أفادت "القاهرة الإخبارية" بأن زوارق الاحتلال تقصف ساحل مدينة دير البلح وسط قطاع غزة، إضافة إلى قصف مدفعي عنيف شرق وشمال مخيم البريج وسط قطاع غزة.

وكانت أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) بارتفاع عدد الشهداء برصاص الاحتلال في مخيم نور شمس بطولكرم إلى 5، وذلك في نبأ عاجل عبر قناة القاهرة الإخبارية.

صفارات الإنذار مستوطنة كريات شمونة الجليل الأعلى طائرة مسيرة فلسطين

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