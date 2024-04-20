السبت 20 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

تنزانيا تشكر مصر على دعمها بمشاريع المياه والسدود

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

تلقى الدكتور هانى سويلم، وزير الموارد المائية والري، تقريرًا من الدكتورعارف غريب رئيس قطاع شئون مياه النيل حول زيارة اللواء مدير كلية الدفاع الوطني بجمهورية تنزانيا لوزارة الموارد المائية والرى المصرية.

وصرح الدكتور سويلم بأن هذه الزيارة تأتى في إطار التعاون الوثيق بين مصر وتنزانيا، حيث قامت الوزارة ممثلة في قطاع شئون مياه النيل باستقبال اللواء مدير كلية الدفاع الوطني بجمهورية تنزانيا والوفد المرافق له، والذى يضم (٢٣) دارسًا بكلية الدفاع الوطني التنزانية من دول "تنزانيا- ناميبيا– بوروندي– نيجيريا– زامبيا- زيمبابوي"، والذي يقوم بزيارة رسمية إلى جمهورية مصر العربية، وكان في استقبالهم الدكتور عارف غريب، رئيس قطاع شئون مياه النيل.

مواجهة تحديات محدودية الموارد المائية في مصر

وقد تم خلال الزيارة عرض الموقف المائي المصري ومجهودات الدولة المصرية لتحسين عملية إدارة المياه لمواجهة تحديات محدودية الموارد المائية في مصر، وقام قطاع التخطيط بالوزارة بعرض استراتيجية الوزارة ومحاور الخطة القومية للموارد المائية حتى عام ٢٠٥٠.

كما قام قطاع شئون مياه النيل باستعراض أنشطة المشروعات التنموية، التي يتم تنفيذها في إطار التعاون الثنائى مع دول حوض النيل مثل أنشطة مقاومة الحشائش المائية، وإنشاء محطات مياه الشرب الجوفية التي تعمل بالطاقة الشمسية لتوفير مياه الشرب النقية لمواطني دول حوض النيل، وإنشاء سدود حصاد مياه الأمطار للاستفادة منها في الشرب والاستخدامات المنزلية ورعى الثروة الحيوانية.

txt

وزير الرى: محطة الحمام تضيف 2.4 مليار متر مكعب مياه صرف زراعى سنويًا

txt

لمواجهة التلوث البيئي.. وزير الري يستعرض خطة مشروع تحسين نوعيه المياه بمصرف كيتشنر

وأيضًا الدعم الفني في مختلف مجالات الموارد المائية والري، كما تم استعراض أنشطة التعاون مع جمهورية تنزانيا، والتي تم من خلال إنشاء عدد ٦٠ بئرًا جوفية في العديد من المناطق النائية لتوفير مياه الشرب النقية لمواطني دولة تنزانيا الشقيقة.

وفى نهاية الزيارة، توجه اللواء مدير كلية الدفاع الوطني التنزاني بالشكر للدولة المصرية على ما تقدمه من دعم لدولة تنزانيا في مختلف المجالات ولاسيما في مجال الموارد المائية والرى.

وزير الموارد المائية والرى مصر وتنزانيا شئون مياه النيل الموقف المائي المصري إدارة المياه توفير مياه الشرب

مواد متعلقة

وزير الرى: محطة الحمام تضيف 2.4 مليار متر مكعب مياه صرف زراعى سنويًا

لمواجهة التلوث البيئي.. وزير الري يستعرض خطة مشروع تحسين نوعيه المياه بمصرف كيتشنر

الأكثر قراءة

هتك عرضه وقتله خوفا من الفضيحة بالفيوم.. محاكمة قاتل الطفل حمزة اليوم

مفتوح الآن| الاستعلام عن الأسماء الجدد في تكافل وكرامة بالرقم القومي 2024

رابط الاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة ونتيجة الكشف الطبي بالرقم القومي لذوي الإعاقة

محكمة جنايات الجيزة تستكمل محاكمة "طبيب إجهاض" اليوم

دمياط تُبهر سفراء 14 دولة بزيارة مميزة تعزز سياحة القناة

تنزانيا تشكر مصر على دعمها بمشاريع المياه والسدود

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد عبدالعزيز

برامج رمضان فى الميزان "1- 2"

حسين دعسة

1+1=0.. أحيانًا علينا العودة.. المأساة غزة!

صفاء النجار

ثلاث قصص قصيرة جدًا

ماجد حبته

صد رد على دماء فلسطين

حسين دعسة

وزيرة الثقافة الأردنية تقرأ للأطفال فى مهرجان المحتوى العربى للطفل "بالعربى"!

خالد حريب

عام على الحرب فى السودان.. لا غالب ولا مغلوب

ماجد حبته

الأزمة السودانية المنسية

د. محمد عفيفي

بولاق الفرنساوية

صور

الصدمة تلاحق الجميع.. مشاهد من جنازة عمدة الدراما المصرية (صور)

عمدة الفنانين.. جنازة صلاح السعدنى

مصر تزهو بثقافتها.. هوية بصرية للدائري وترويج للمتحف الكبير

محطة تل أبيب

المزيد

اليوم 197 للعدوان فى غزة.. غارات عنيفة على خيام النازحين ومنازل خان يونس ورفح

الاحتلال الإسرائيلى يواصل مجازره الدموية فى اليوم 196 من العدوان على غزة

حماس تدعو للحشد والرباط فى المسجد الأقصى بدءًا من اليوم وحتى الإثنين