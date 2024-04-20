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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الثقافة

أمسيات سينمائية فى القاهرة والإسكندرية اليوم تعرف عليها

بوستر فيلم سارة
بوستر فيلم سارة

أمسيات سينمائية، عديد يشهدها اليوم السبت 20 إبريل في القاهرة والإسكندرية، ينظمها المركز القومي للسينما بالتعاون مع قطاع صندوق التنمية الثقافية، نستعرضها لكم في هذا التقرير.

 

خيال وصرخة إنسان بسينما الهناجر

 

وفي إطار أمسيات سينمائية، وضمن فعاليات المركز القومي للسينما، تشهد سينما الهناجر بساحة دار الأوبرا المصرية بأرض الجزيرة والتابعة لقطاع صندوق التنمية الثقافية، في الثانية عشرة ظهرا، لقاء جديد من لقاءات نادي سينما الطفل الشهرية.

 

  ومن المقرر أن يعرض خلال النادي كلًا من فيلم “خيال” إخراج دينا شوقي، وفيلم “صرخة إنسان” إخراج نسرين عبد الحليم، فيلم “نظرة” إخراج ريهام عباس، فيلم “الهودج” إخراج هبه الشاذلي، فيلم “العفريت” إخراج أحمد سعيد، فيلم “بطل أونطة” إخراج عامر حسن، فيلم “أكتر من ذلك يكفي" إخراج تريزا عبد الشهيد، فيلم “لماذا إخراج” شيماء صبرى، فيلم “فقاعة” إخراج محمد حماد، فيلم “لا أري، لا أسمع، لا أتكلم” إخراج مصطفي جاد، فيلم “أوركيد” إخراج تقي بركات.

يذكر أن نادي سينما الطفل يقام شهريًا تحت إشراف الفنانة رانيا محمود، بالهناجر بدار الأوبرا المصرية، حيث أوضح الدكتور حسين بكر أن نادي سينما الطفل يهدف إلي زيادة الوعي لدي الاطفال وذلك من خلال مشاهدة أفلام هادفه توعوية، وكمحاوله لأبعادهم عن مخاطر الأجهزة الإلكترونية المحمولة التي يقضون معظم أوقاتهم امامها، ومن المقرر أن ينظم المركز خلال فعاليات نادي سينما الطفل مجموعة من الورش الخاصة بالرسم للأطفال المشاركين بالنادي.

جدير بالذكر أن جميع الفعاليات التي يقيمها المركز القومي للسينما بالمجان ومتاحة للجمهور.

 

حالة طارئة بنادي سينما الشباب بالإسكندرية

 

وضمن أمسيات سينمائية أيضا، يستأنف المركز القومي للسينما اليوم فعاليات نادي سينما الشباب بمركز الحرية والإبداع بالإسكندرية، حيث يقام النادي بالتعاون مع قطاع صندوق التنمية الثقافية، في السادسة والنصف مساء.

 

ومن المقرر عرض أفلام خلال أمسيات سينمائية الفيلم التسجيلي  “حالة طارئة”، من إخراج عبد الله عادل، والفيلم التسجيلي “ياولدي” إخراج عبد الله عادل، والفيلم التسجيلي “سارة” إخراج عبد الله عادل

 

وعقب عرض الأفلام تقام ندوة يديرها كلا من الناقد السينمائي إسلام احمد علي والناقدة السينمائية شاهندة محمد علي، يتم خلالها مناقشة الأفلام مع صناعها والجمهور.

 

سينما ما بعد الجائحة بجزويت الإسكندرية

 

وفي أمسيات سينمائية اليوم، يعرض في السادسة مساء اليوم، بنادي سينما مركز الجزويت الثقافي بالإسكندرية، فيلم Fallen Leaves، ضمن محور سينما ما بعد الجائحة. الفيلم إنتاج فنلندا 2023، وتبلغ مدة عرضه 81 دقيقة، ويعرض مصحوبا بترجمة للغة العربية. ويعقب العرض مناقشته مع الجمهور.

 

تدور أحداث الفيلم في مدينة هلسنكي في زمننا الحاضر، حيث يلتقي صدفة اثنان من الأرواح الوحيدة الباحثين عن الحب في حانة كاريوكي. ومع ذلك، يعترض طريقهم للسعادة لعديد من العقبات، بدءًا من فقد أرقام الهواتف إلى عناوين مرتبكة والإدمان على الكحول وكلب ضال عجيب.

أمسيات سينمائية سينما الهناجر بدار الأوبرا المصرية نادي سينما جزويت الإسكندرية المركز القومي للسينما نادي سينما الطفل نادي سينما الشباب

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