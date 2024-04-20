تايم أوف إسرائيل: قصف قاعدة عسكرية عراقية تستخدمها الميليشيات الموالية لإيران

ذكرت “تايم أوف إسرائيل”، عن أنه تم قصف قاعدة عسكرية عراقية تستخدمها الميليشيات الموالية لإيران.

وقال مصدران من قوات الحشد الشعبي ومصدران أمنيان لرويترز، إن انفجارا ضخما هز قاعدة عسكرية تستخدمها قوات الحشد الشعبي العراقية جنوبي بغداد.

ويقول المصدران الأمنيان إن الانفجار جاء نتيجة غارة جوية مجهولة وقعت حوالي منتصف الليل.

وأشار المصدران في قوات الحشد الشعبي إلى أن الضربات لم تسفر عن وقوع إصابات بل تسببت في أضرار مادية. لكن مصدرا في وزارة الداخلية العراقية نقلت عن وكالة فرانس برس قوله إن “التفجير” أدى إلى مقتل شخص وإصابة ثمانية آخرين.

وتقول مصادر في قوات الحشد الشعبي، المعروفة أيضًا باسم الحشد الشعبي، إن الضربات استهدفت مقرًا لتجمع الميليشيات المدعومة من إيران في قاعدة كالسو العسكرية، بالقرب من بلدة الإسكندرية على بعد حوالي 50 كيلومترًا جنوب بغداد.