السبت 20 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

عالم

عاجل.. بيان من الجيش الأمريكي بشأن قصف قاعدة عسكرية في العراق

الجيش الأمريكي
الجيش الأمريكي

نفى الجيش الأمريكي، في بيان عاجل له منذ قليل، أنه قصف العراق اليوم، وذلك عقب أن أعلنت هيئة الحشد الشعبي العراقي وقوع انفجار في قاعدة "كالسو" جنوبي بغداد.

وقالت القيادة المركزية الأمريكية "سنتاكوم" في بيان لها: "نحن على علم بالتقارير التي تزعم أن الولايات المتحدة شنت غارات جوية في العراق اليوم"، مضيفة أن "تلك التقارير غير صحيحة. ولم تقم الولايات المتحدة بشن غارات جوية في العراق اليوم".

وأفادت وسائل إعلام عراقية، الجمعة، بأن دوي انفجار قوي هز شمال محافظة بابل بوسط البلاد، فيما أشارت تقارير إلى أن هناك تقارير تفيد بأن انفجار بابل وقع في قاعدة "كالسو" التابعة لقوات الحشد الشعبي.

بدورها، ذكرت وكالة "رويترز"، نقلًا عن مصدرين أمنيين، أن انفجارًا ضخمًا وقع في قاعدة "كالسو" جنوبي العاصمة بغداد، موضحين أنه حدث نتيجة ضربة جوية مجهولة المصدر.

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