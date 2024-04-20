السبت 20 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

عالم

عاجل.. القبض على شخص هدد بتفجير القنصلية الإيرانية بباريس

حبس
حبس

فرضت السلطات الفرنسية طوقًا أمنيًا حول قنصلية إيران في باريس، بينما يبدو تدخل الشرطة وشيكًا بعدما رأى أحد الشهود العيان رجلًا يدخل إليها حاملًا قنبلة يدوية أو سترة ناسفة، كما أعلنت الشرطة الجمعة، وفقا لتقرير نشرته قناة «القاهرة الإخبارية».

وقال المصدر لوكالة "فرانس برس"، إنّ قائد الشرطة لوران نونيز حشد "كتيبة البحث والتدخل" (بي أر أي) وهي قوة خاصة تابعة للشرطة، موضحًا أن القنصلية تقدمت "بطلب للتدخل".

وأفادت "رويترز"، بأنّ الشرطة الفرنسية ألقت القبض على الرجل الذي هدد بتفجير نفسه في القنصلية الإيرانية بباريس، وجار إحالته لجهات التحقيق، وذكرت أن السلطات أخرجت الرجل من المبنى وقامت بفحصه. 

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