السبت 20 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

عالم

الدفاعات الجوية الروسية تسقط 5 مسيّرات أوكرانية فى مقاطعة كورسك

الدفاعات الجوية الروسية
الدفاعات الجوية الروسية

أعلن حاكم مقاطعة كورسك رومان ستاروفويت، أن منظومات الدفاع الجوي الروسية أسقطت 5 مسيرات أوكرانية في سماء المقاطعة.

وكتب ستاروفويت على "تلجرام": "تم إسقاط المسيّرة الأوكرانية الخامسة من قبل دفاعاتنا الجوية".

وكانت منظومات الدفاع الجوي الروسية قد أسقطت في وقت سابق من اليوم فوق مقاطعة كورسك 4 مسيّرات أوكرانية.

وتستهدف القوات الأوكرانية، بشكل شبه يومي، المناطق الحدودية الروسية في مقاطعات بيلغورود وبريانسك وكورسك وفورونيج وروستوف، وشبه جزيرة القرم، بالطائرات المسيرة والصواريخ.

وتتبع كييف أساليب إرهابية، في مقدمتها استخدام المسيرات الهجومية والقصف المدفعي ضد المدنيين والمنشآت المدنية في روسيا، محاولة بذلك صرف الانتباه عن فشل ما تسميه بـ"الهجوم المضاد"، والذي كانت أعلنت عنه في يونيو العام الماضي.

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