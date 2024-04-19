السبت 20 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

بثلاثية.. فوز مثير لـ "النصر" على الفيحاء بالدوري السعودي

النصر والفيحاء
النصر والفيحاء

فاز فريق النصر على الفيحاء بثلاثة أهداف مقابل هدف في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم، ضمن منافسات الجولة 28 من الدوري السعودي.

وتقدم فاشون سكالا لصالح الفيحاء في الدقيقة السادسة من عمر الشوط الأول بعد تمريرات بين لاعبي الفيحاء قبل أن يستغلها ساكالا ويتوغل داخل منطقة الجزاء قبل أن يطلق تسديدة قوية سكنت الشباك.

وأدرك النصر التعادل في الدقيقة 72 عن طريق عبد الإله العمري من ضربة رأسية بعد ركلة ركنية بقدم أليكس تيليس.

وبعد مرور 4 دقائق تقدم النصر بالهدف الثاني عن طريق ساديو ماني، بعد عدة تمريرات بين لاعبي النصر أنهاها ماني بتسديدة قوية سكنت الشباك.

وأضاف ماني الهدف الثالث للنصر في الدقيقة 82، بعدما توغل لداخل منطقة الجزاء ثم أطلق تصويبة قوية سكنت مرمى الفيحاء.

وارتفع رصيد النصر عند 68 نقطة في المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري السعودي في حين يتواجد الفيحاء في المركز الحادي عشر برصيد 35 نقطة.

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