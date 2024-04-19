مصطفى بكرى: إسرائيل لم تعلن مسئوليتها عن قصف مواقع إيرانية لأسباب استراتيجية

قال الإعلامي مصطفى بكري، إنه لم يعرف الغرض الحقيقي من وراء عدم إعلان إسرائيل قصف مدينة أصفهان الإيرانية.

توسيع نطاق الحرب بالمنطقة

وأكد الإعلامي مصطفى بكري، خلال تقديم برنامج "حقائق وأسرار" المذاع عبر فضائية "صدى البلد": "إسرائيل لم تعلن مسئوليتها عن القصف لأسباب استراتيجية وإيران لم تعلن أي تفاصيل عن الواقعة أو اتهام واضح لإسرائيل عن الضربة".

وأضاف في حديثه، أن روسيا أبلغت إسرائيل بأن إيران لا تريد أي تصعيد في المنطقة، قائلًا: "دي نفس الرسالة اللى أرسلتها إيران لما قصفت مواقع قريبة من مفاعل ديمونة الإسرائيلي، وقاعدة عسكرية في صحراء النقب".

اشتعال الحرب في جنوب لبنان

وتابع: "كل الاحتمالات في المنطقة مفتوحة على احتمالات توسيع الحرب في أي لحظة، وتبقى جبهة جنوب لبنان وحزب الله مرشحة للاشتعال، كما هو الحال في رفح وسوريا والعراق والأردن".