السبت 20 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

عالم

اقتراح تنقل الشباب يثير غضب بريطانيا والاتحاد الأوروبى

بريكست
بريكست

رفض رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك عرضًا من الاتحاد الأوروبي لإبرام اتفاق ما بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي للسماح للشباب البريطاني بالعيش أو الدراسة أو العمل في الكتلة لمدة تصل إلى أربع سنوات.

كما رفض رئيس الوزراء اقتراح المفوضية الأوروبية المفاجئ بخطة تنقل الشباب للأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و 30 عامًا يوم الجمعة، بعد أن رفض حزب العمال الاقتراح ليلة الخميس - في حين أشار إلى أنه “سيسعى إلى تحسين علاقة العمل بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي في غضون خطوطنا الحمراء".

تعاون أوثق 

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اقترحت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، أن المخطط، الذي كان من شأنه أن يسمح للشباب من داخل الاتحاد الأوروبي بالبقاء أيضًا في المملكة المتحدة للعمل أو الدراسة لنفس الفترة الزمنية، كان من الممكن أن يكون مجالًا يمكن أن يكون هناك لدينا "تعاون أوثق".

وأضاف إن موضوع حراك الشباب يصب في مصلحتنا؛ لأنه كلما زاد عدد حراك الشباب على جانبي القناة، كلما زاد احتمال أن نكون على علاقة جيدة لأن الجيل القادم يعرف بعضنا البعض جيدًا، قالت يوم الخميس.

لكن حكومة المملكة المتحدة أشارت يوم الجمعة إلى أن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي أنهى حرية الحركة وليس لديها الرغبة في إعادة فتح تلك المحادثة، حتى مع فرض شروط صارمة على مدة الإقامة.

وقال متحدث باسم الحكومة: "نحن لا نقدم خطة لتنقل الشباب على مستوى الاتحاد الأوروبي، فقد تم إنهاء حرية الحركة داخل الاتحاد الأوروبي ولا توجد خطط لتقديمه".

ومع ذلك، فقد أشاروا إلى أن الحكومة ستكون سعيدة بإبرام صفقات مع الدول الأعضاء بشكل فردي، ومن المعروف أن المملكة المتحدة حريصة على التوصل إلى ترتيب مع فرنسا.

وقال أحد المصادر، إن المملكة المتحدة تريد "اختيار" الدول التي تريد مثل هذه البرامج معها.

ولن يكون مخطط تنقل الشباب بمثابة عودة إلى حرية الحركة، وسيتطلب، إذا تم الاتفاق عليه، الحصول على تأشيرة YMS، ودليل على وجود أموال كافية للحفاظ على المعيشة والتأمين الصحي.

وقد تم حث المحافظين على إعادة التفكير في رفض العرض لأنه قد يساعد في تعزيز الاقتصاد.

وقال إد ديفي، زعيم الديمقراطيين الليبراليين: "إن توسيع تأشيرات تنقل الشباب الحالية لدينا لتغطية الدول الأوروبية على أساس متبادل سيكون مربحًا للجانبين".

الاتحاد الأوروبي بريطانيا الشباب البريطاني الدراسة اتفاق بريكست

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