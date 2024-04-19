الجمعة 19 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

بريطانيا: إسرائيل لها الحق المطلق فى الدفاع عن نفسها.. وخفض التصعيد أساسى

إسرائيل
إسرائيل

أكدت بريطانيا أن لإسرائيل الحق المطلق في الدفاع عن نفسها، موضحة أن خفض التصعيد أمر أساسي، حسبما أفادت "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل.

يأتي ذلك فيما قال نائب وزير الخارجية الفرنسي إنه من حق إسرائيل أن تدافع عن نفسها في إطار القانون الدولي، لافتًا إلى أن باريس تدعو جميع الأطراف الفاعلة في الشرق الأوسط إلى وقف التصعيد.

وقال كبير أمناء مجلس الوزراء الياباني: "نشعر بقلق بالغ إزاء الوضع في الشرق الأوسط وندين بشدة أي عمل يؤدي إلى تصعيد الوضع هناك".

من جهته، دعا وزير الخارجية الإيطالي إلى وقف التصعيد بعد التقارير عن هجوم إسرائيلي في إيران.

وتابعت وزيرة الخارجية الهولندية: "نراقب الوضع في إيران عن كثب والتطورات الأخيرة بالشرق الأوسط تثير قلقًا كبيرًا"، حسبما أفادت "القاهرة الإخبارية".

بريطانيا إسرائيل خفض التصعيد إيران القاهرة الإخبارية

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