رئيس جهاز العاصمة الإدارية: البرج الأيقونى مستوحى من المسلة الفرعونية

قال المهندس شريف الشربيني، رئيس جهاز العاصمة الإدارية الجديدة، إن منطقة المال والأعمال في العاصمة الإدارية الجديدة تصميمها مبهر للغاية.

منطقة المال والأعمال بالعاصمة الإدارية

وأكد المهندس شريف الشربيني، خلال لقائه ببرنامج "بصراحة" مع الإعلامية رانيا هاشم، المذاع عبر فضائية "الحياة"، أن البرج الأيقوني فكرته مستوحاه من المسلة الفرعونية ولكن بالطابع الحديث، وبالتالي تصميم البرج يربط بين الثقافة المصرية الفرعونية وبين علامات التصميم الحديث.

الأبراج السكنية بالعاصمة الإدارية



وأضاف أن الأبراج السكنية في هذه المنطقة مميزة للغاية، وتم اتباع أحدث التكنولوجيا المعمارية في تصميم هذه الأبراح السكنية.

وتابع:" لدينا تنوع في مساحات الأبراح السكنية بالمشروع، حيث يوجد وحدة ذا غرفة واحدة وهناك وحدات غرفتين أو ثلاث".